TREKKES FRA MARKEDET ETTER KUTT: Disse økologiske plommene blir ikke lenger å finne i Coop sine butikker.

I plommebråk med Coop: − De er illojale

Hovelsrud gård trekker plommene sine fra alle Coop-butikker, og mener dagligvaregiganten ikke holder det de lover. Kundene foretrekker billigere alternativer, svarer Coop.

Kortversjonen Hovelsrud gård trekker de økologiske plommene sine fra alle Coop-butikker. De hevder at Coop ikke overholdte en avtale om å betale ti prosent mer for plommene, og tilbød senere ti prosent mindre enn året før.

Coop mener at de hadde gått med tap om de hadde betalt det Hovelsrud gård ønsker.

Kommunikasjonssjef i Coop sier at de ønsker å finne en løsning om salg av plommene med Hovelsrud gård så fort som mulig. Vis mer

«Vår opplevelse er at Coop er illojal, mangler moral, er lite bærekraftig og har dårlig forretningsskikk», skriver Hovelsrud gård i et innlegg på sosiale medier.

Gården har solgt plommer for Coop via selskapet «Coop EMV Änglamark» de siste to årene. De er også kjedens eneste produsent av økologiske plommer. Men nå er det slutt.







«Om englene finnes, så er de ikke på Coop. Himlajorden eller änglamarken er de heller ikke», fortsetter de.

Innlegget har vekket stort engasjement på sosiale medier og blitt delt videre av flere tusen siden lørdag kveld.

Coop kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Hovelsrud gård. Les svaret fra dagligvarekjeden lenger ned i saken.

I innlegget skriver gården at de, i et forsøk på å øke lønnsomheten, hadde landet en avtale med Coop om å få ti prosent mer betalt for plommene deres i år.

«I det sesongen starter sa Coop at vi ikke har en avtale, og tilbudte oss ti prosent mindre enn i fjor», hevder Hovelsrud gård, som holder til på Nes i Innlandet.

– Vi har ikke råd til å dekke lønnskostnadene våre til plukking og pakking, og var derfor nødt til å stoppe salget av plommene via Coop, sier driver av gården Marianne Olssøn, til VG.

FIKK DRAHJELP: Marianne Olssøn selger ikke lenger plommene fra Hovelsrud gård på Coop. Siden hun la ut lørdagens Facebook-innlegg har mange privatpersoner investert i plommene.

Coop: Vil finne løsning så fort som mulig

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, har fått med seg innlegget som går som en farsott på sosiale medier.

VG har forelagt Coop-toppen kritikken. I et lengre svar på e-post skriver Kristiansen at dette er en «klassisk diskusjon om pris».

– Coop har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å tilby våre kunder økologiske plommer fra Hovelsrud. Men vi har også vært tydelige på at den prisen Hovelsrud krever ikke er mulig å ta ut til kundene.

Han sier at Coop ønsker å finne en løsning med gården så fort som mulig.

Ifølge Coop har oppgjørsprisen på konvensjonelle plommer, som settes av Grøntprodusenes samarbeidsråd, i år har gått kraftig ned som følge av stor tilgang på plommer.

– Prisen på økologiske plommer må gjenspeile denne målprisen for at de skal være mulig å få solgt varene, sier han.

Kristiansen mener Coop er satt sjakkmatt – mellom kundene og leverandørenes behov.

– Vi har full forståelse for at Hovelsrud trenger en høyere pris for å dekke sine kostnader, samtidig vet vi at kundene i en tid med økte levekostnader ikke er villige til å betale en høyere pris for premiumprodukter.

FÅR KRITIKK: Coop får hard medfart i et innlegg på sosiale medier av plommeleverandør Hovelsrud gård.

Ifølge Kristiansen ser Coop en trend hvor kundene deres velger «billigprodukter» fremfor premiumprodukter, som økologiske plommer.

– En pris som Hovelsrud har ønsket, ville enten påført oss store tap, eller i ytterste konsekvens ført til at vi måtte kastet varene fordi kundene ikke vil betale prisen, forklarer han.

– Kjenner oss ikke igjen

– Hva tenker dere om ordbruken som Hovelsrud gård bruker mot dere i Facebook-innlegget?

– Coop er en stor og seriøs aktør, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen som gis av oss som samarbeidspartner, svarer Kristiansen.