Heidi Halstadtrø på toppen av sin egen Chevrolet

Lakkerte seg til topps

Heidi Halstadtrø (24) har opplevd at menn har nektet å la henne behandle bilen deres på verkstedet der hun jobber, fordi hun er jente. Neste uke kan hun bli kåret til Europas beste billakkerer.

Kortversjonen Heidi Halstadtrø (24) har opplevd kjønnsdiskriminering på jobben som billakkerer, med menn som nekter å la henne behandle bilene deres.

Nå skal hun representere Norge i World Skills-konkurransen som avholdes i Gdansk, Polen, neste uke.

Hun skal konkurrere mot unge under 25 år fra hele Europa i forskjellige yrkesfag. Vis mer

– Jeg håper jo på seier, men det er nok mange gode konkurrenter. Det er en ære bare å få være med, sier Heidi.

Søndag begynner hun reisen fra Trondheim til Gdansk i Polen, der unge under 25 år fra hele Europa neste uke konkurrerer i forskjellige yrkesfag.

Detalj fra en bil Heidi har lakkert

De sure gubbene som kom til Svinsås Auto der hun jobber, er det heldigvis blitt færre av.

– Jeg har jobbet her i seks år, og nå er det veldig sjelden det skjer.

Livet hennes har handlet om biler så lenge hun kan huske, og det var egentlig aldri noen tvil om hva hun skulle drive med.

– Jeg ville velge et yrke der jeg kunne glede meg til å gå på jobb hver dag. Da måtte det bli noe med bil.

Hun vurderte først mekaniker, men siden mye av fritiden går med til å skru bil uansett, valgte hun billakkererfaget.

Heidi Halstadtrø da hun vant Norgesmesterskapet i billakkering

– Hva er den kuleste bilen du har lakkert?

– Det tror jeg må være min egne tre. En rød Mercedes og to svarte Chevroleter. Rødfargen på Mercedesen jobbet jeg lenge med å få akkurat slik jeg ønsket.

For å finne riktig farge må man se på bilens personlighet og utforming for å finne hva som passer best.

– Det er litt som med mennesker og hårfarge. En bil kan være veldig fin som gul, mens en annen ikke passer det i det hele tatt. Å finne riktig farge og nyanse er gøy.

Norge deltar i konkurransen World Skills i Polen med blant annet frisør, møbelsnekker, elektriker og anleggsgartner i tillegg til billakkerer.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post