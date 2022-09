STREIKER: Over 8000 lærere er nå i streik.

Oppvekstsjef slår alarm: − Redde for barnas psykiske helse

Flere tusen elever i Porsgrunn kommune er rammet av lærerstreiken. Nå slår oppvekstsjef Tollef Stensrud alarm om konsekvensene for barn og unge.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag klokken 12.00 har de ti statsforvalterne frist til å rapportere til Utdanningsdirektoratet om konsekvensene av lærerstreiken for elever og lærlinger.

Disse rapportene er blant annet basert på meldinger statsforvalterne har fått fra kommunene.

VG har fått innsyn i hvordan kommunalsjef oppvekst Tollef Stensrud i Porsgrunn kommune vurderer situasjonen. I Porsgrunn er nå 3500 elever i alderen fra 6 til 15 år rammet av streiken.

– Porsgrunn kommune mener det er urimelig at våre barn og unge rammes så hardt. Vi ber om at statsforvalteren bidrar til at denne konflikten avsluttes så raskt som mulig, skriver Stensrud i en e-post til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

TOMME KLASSEROM: Et tomt klasserom på Lillestrøm videregående skole. Bildet er tatt i midten av september.

Ifølge Stensrud har «et utall» foresatte meldt om bekymringsfulle tilstander for barna sine.

– Det er ikke bare mangelen på faglig opplæring som bekymrer, men like mye den totalbelastningen elevene får etter lang tids manglende opplæring og manglende sosial omgang.

«Urimelig at våre barn og unge rammes så hardt»

Oppvekstsjefen skriver at kommunen har fått flere henvendelser der foresatte er redde for at barna deres har utviklet dårligere psykisk helse.

– Både helsesykepleiere og miljøterapeuter/miljøarbeidere bekrefter den bekymringen. Symptomer på dårlig psykisk helse kan fort gå over til å bli psykiske lidelser.

Til VG sier Stensrud at det særlig har vært en økning i antall bekymringsmeldinger fra foresatte den siste uken.

– I helgen, og i dag, har det vært påtagelig flere henvendelser enn tidligere. Nå tærer det på for mange.

BRUDD: Søndag strandet et nytt forsøk på å komme frem til en løsning. Fra venstre: Tor Arne Gangsø i KS, riksmegler Mats Wilhelm Bruland og Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Porsgrunn kommune har også fått flere bekymringer fra barnevernstjenesten og barnevernsvakten som Porsgrunn har felles med de andre Grenlandskommunene.

– Barnevernsvakten melder om en 100 prosent økning i saker på kveldstid og i helger i vårt område. De blir som oftest koblet inn via politiet når mindreårige begår straffbare handlinger, eller ved andre tilfeller av omsorgssvikt eller overgrep.

ADVARER: Tollef Stensrud er oppvekstsjef i Porsgrunn kommune.

Han sier at økningen er kommet den siste måneden.

Stensrud skriver til statsforvalteren at skolene forsøker å komme med kompenserende tiltak ved å lage arenaer og møteplasser, men at de ikke alltid når den målgruppen vi ønsker.

– Vi har forsøkt med dispensasjonssøknader for elever på 10. trinn, men fått avslag. Det virker urimelig at våre avgangselever skal konkurrere på lik linje med elever i nabokommunen som har seks uker lengre skoleår.

Vestfold og Telemark var det inntil mandag denne uken kun lærere ved skoler i Porsgrunn som var tatt ut i streik.

Fra mandag ble også 17 lærere ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik tatt ut i streik.

Assisterende direktør Petter Andersen ved oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opplyser til VG at de den siste uken har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra foresatte som er bekymret for elevenes psykiske helse og deres psykososiale skolemiljø.

– Mange er også opptatt av den store forskjellsbehandlingen som foregår ved noen områder er svært hardt rammet, mens andre ikke er påvirket i det hele tatt, skriver Andersen i en e-post.

«Flere elever har trykket på mobbeknappen»

I Nordland har Statsforvalteren mottatt et økende antall henvendelser om konsekvensene av lærerstreiken, skriver underdirektør Gunn Randi Skjerve ved oppvekst- og velferdsavdelingen i en e-post til VG.

Hittil er det kun skoler i Bodø som er berørt av streiken.

– Både kommunal og fylkeskommunal skoleeier er bekymret for hvordan dette rammer elever. Spesielt de som har særlig behov for faste rutiner og strukturer.

Hun peker på at streiken rammer ulikt fra skole til skole, og ulikt innad på skolene. Mens noen har 1–2 timer undervisning, har andre opptil 15.

– Dispensasjoner er gitt for særskilt sårbare og hjelpetrengende elever. Alle dispensasjoner det er søkt om er innvilget fram til nå.

Ifølge Skjerve har Mobbeombudet mottatt flere henvendelser fra bekymrede foreldre.

– Foreldre er bekymret for manglende opplæring med tanke på eksamen og inntak til videregående skole. Dersom streiken ikke blir avsluttet i løpet av et par dager, vil ikke de nasjonale prøvene bli gjennomført.

Bodø kommune har iverksatt en rekke kompenserende tiltak som blant annet åpne idretts- og svømmehaller, samarbeid med frivillige organisasjoner mm.

Ifølge Skjerve er det nå stor belastning på miljøarbeidere.

– Flere elever har trykket på mobbeknappen. Sårbare elever blir ekstra utsatt grunnet manglende veiledning og koordinering.