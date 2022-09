REGN, REGN, REGN: Det er sendt ut gult farevarsel for deler av Østlandet.

Venter store nedbørsmengder på Østlandet

Et lavtrykk er på vei innover kysten av Norge. De neste dagene kan det bli svært vått på deler av Østlandet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et lavtrykk som nå ligger nordøst for Island, vil prege været i Sør-Norge de neste dagene, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til VG.

Det dårligste været kommer på Vestlandet søndag, men fronten går gradvis østover og treffer Agder mot søndag kveld og Østlandet i løpet av natt til mandag.

– Fra mandag blir det mer nedbør på Østlandet enn i vest, men det vil nok henge litt igjen på Vestlandet også. Fronten vil prege været på Sør- og Østlandet de nærmeste dagene, sier Haukeland.

Gult farevarsel

Det er sendt ut gult farevarsel for mye nedbør i Vestfold og Telemark og indre deler av Viken. Her kan det komme mellom 40 og 60 millimeter nedbør i løpet av et døgn.

Det er blant annet fare for overvann på veier og i tettbygde områder.

Regnet avtar trolig fra natt til onsdag.

Det er fortsatt ganske usikkert nøyaktig hvor nedbøren kommer til å treffe. Det er mulig at den sørøstlige vindretningen kan dytte nedbørsskyene litt lenger inn i landet.

Finere i nord, vind i Trøndelag

I resten av landet er det spredt nedbør i grensetraktene mot Sverige, mens det ellers er mye greit vær.

– Lavtrykket styrer egentlig værsituasjonen over hele landet, sier Haukeland.

Trøndelag ligger i grenselandet mellom frontene. Mandag blir det nok en del vind med muligheter for kraftige vindkast. Nord for Trøndelag vil det være mye oppholdsvær de neste dagene, selv om også Nordland vil få en del vind.

– Det er helt i grenselandet mot farevarsel. Det er fortsatt en del blad på trærne og sånt, så vinden tar nok litt mer tak enn den ville gjort senere på høsten, sier Haukeland.

Tromsø vil for eksempel få temperaturer opp mot 13 grader søndag og mye sol. Og det ser ut til å bli sol også de neste dagene.

– Det ser ut til å bli en fin uke i nord. Det blir gradvis litt kjøligere, men til årstiden å være er det ganske bra. Så de slipper litt unna der oppe, sier Haukeland.