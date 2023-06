MELDT KRAV: Fra venstre: Halvard Sivertsen, Arvid Sjødin og Mikkel Tronsrud er blant de som har meldt inn erstatningskrav. Bjørn André Gulstad (til høyre) er én av Kristiansen sine advokater.

Så mye får Viggo Kristiansens hjelpere i erstatning

Åtte personer krevde erstatning for jobben de har gjort for få Viggo Kristiansen frikjent.

Kortversjonen Åtte personer krevde erstatning for arbeid i Viggo Kristiansens sak.

Kristiansen ble frikjent for Baneheia-drapene i desember 2020.

Han vil trolig få flere titalls millioner kroner i erstatning.

Saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas, og han risikerer ny straff.

Kristiansens advokat har anmeldt Andersen for falsk forklaring. Vis mer

Til sammen har åtte personer – Viggo Kristiansens far, hans to forsvarere og flere støttespillere som anfører å ha jobbet med saken hans – meldt inn krav om vederlag for arbeidet sitt i forbindelse med den frifinnende dommen.

Viggo Kristiansens far Svein Kristiansen samt DNA-ekspert Farmen fikk medhold fullt ut av lagmannsretten. Advokat Sjødin har fått medhold i det vesentlige, og kravene fra advokat Klomsæt, Sivertsen og Helland har delvis ført frem.

De to andre støttespillerne fikk ikke medhold av Borgarting. Lagmannsretten skriver at dette skyldes at kravene var meldt inn som honorar, mens lovens forarbeider gjør det klart at betaling av omkostninger gjelder for dekning av utgifter eller tapt arbeidsfortjeneste.

Info Dette får de: DNA-ekspert Farmen krevde salær for 300 timers arbeid og fikk tilkjent 336.300 kroner.

Svein Kristiansen fikk dekket påberopte utgifter med 1.144.432 kroner.

Advokat Arvid Sjødin krevde dekket erstatning (salær) med 1.869493,75 kroner, og fikk tilkjent 1.621.294 kroner.

Klomsæt krevde erstatning (salær) for 5500 timers arbeid med saken, pluss honorar på 684.000 kroner for arbeid i forbindelse med et tidligere sivilt søksmål mot Gjenopptakelseskommisjonen. Lagmannsretten fastsatte skjønnsmessig nødvendige utgifter til 2000 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 2.487.500 kroner.

Sivertsen krevde erstatning (salær) for 3600 timers arbeid med saken. Lagmannsretten fastsette skjønnsmessig nødvendige utgifter for arbeidet med teledatabeviset til 1400 timer, og tilkjente erstatning (salær) med 1.569.400 kroner. Han fikk også dekket påberopte utgifter med 7042 kroner. Sivertsen fikk ikke tilkjent salær for sitt øvrige arbeid i saken (2200 timer).

Helland krevde dekket tapt arbeidsfortjeneste minst tilsvarende timetallet som han hadde brukt på Baneheia-saken (3573 timer), og fikk tilkjent 250.000 kroner.

Tronsrud fikk ikke medhold i sitt krav, oppgitt til 3600 timers arbeid med saken.

Pedersen fikk ikke medhold i sitt krav, oppgitt til 3647 timers arbeid med saken. Kilde: Borgarting lagmannsrett Vis mer

Viggo Kristiansen ble frikjent for Baneheia-drapene i desember i fjor. Det betyr at han feilaktig ble dømt for å ha drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

Kristiansen selv vil trolig bli tilkjent flere titalls millioner kroner i erstatning. Nøyaktig hvor mye er uavklart, men han har allerede blitt innvilget 10 millioner kroner i forskudd.

Arbeidet med å utarbeide hans erstatnings- og oppreisningskrav pågår fremdeles.

Saken mot Andersen gjenopptas

Nylig ble det kjent at den frifinnende delen av dommen mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt. Det betyr at Riksadvokaten kan ta ut drapstiltale mot Andersen.

Les også Baneheia: Saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes Etter å ha vært en fri mann i syv år, risikerer Jan Helge Andersen ny straff for drapene i Baneheia.

Etter å ha vært en fri mann i syv år, risikerer han nå ny straff. Gjenopptakelseskommisjonen som avgjorde at saken skulles gjenopptas, la stor vekt på DNA-beviset mot Andersen.

– DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold, står det i pressemeldingen fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Kristiansen har anmeldt

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling bekrefter overfor NRK at de har anmeldt Jan Helge Andersen for falsk forklaring.

Info Dette er Baneheia-saken: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble raskt mistenkt i saken. Andersen tilsto, mens Kristiansen hevdet seg uskyldig.

Andersen ble dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble frikjent for begge drapene den 15. desember 2022, etter å ha sonet 21 år i fengsel.

Siden den gang har drapet på den eldste jenta, Lena Sløgedal Paulsen, vært uoppklart.

Gjenopptakelseskommisjonen har vedtatt at drapssaken skal gjenåpnes til Andersens ugunst. Det betyr at han må møte i en ny rettsrunde. Vis mer

– Vi har en anmeldelse om falsk anklage liggende klar, som vi bevisst har ventet med til beslutningen om gjenåpning forelå. Nå er det naturlig å oversende anmeldelsen til ansvarlig påtalemyndighet som skal føre saken mot Andersen, sa han til NRK.

Overfor VG beskriver Meling Viggo Kristiansen som lettet og glad over at saken ble gjenopptatt. Avgjørelsen kom likevel ikke som en overraskelse.

– Han tar dette som enda en bekreftelse på at samfunnet har forstått at han ikke bare er uskyldig fordi det mangler bevis for ham, men faktisk fordi han ikke var i Baneheia. Jeg tillot meg å gratulere ham med dagen, sa Meling til VG.