18-åring meldt savnet etter bading i Hamar

En 18 år gammel mann har forsvunnet etter bading med familien. Det pågår nå søk og dykkere fra brannvesenet er tilkalt.

– Det har vært flere på Brygga i Hamar og badet, deriblant mannen. Det ble ringt inn klokken 18.22 om at de ikke kunne gjøre rede for ham. Det var pårørende som ringte. Det er ingen som har sett at han har fått problemer, men han har vært i vannet og siden er det ikke noen som har klart å finne vedkommende, sier operasjonsleder Per Solberg til VG.

18-åringen har vært sammen med flere personer, inkludert de pårørende. Han ble sist sett like etter klokken 16.







– Nå søker vi både langs strandkanten, i byen og ved bopel. I tillegg har vi tilkalt brannvesenet med dykkere, sier Solberg.

Hamar Arbeiderblad skriver at politiet stengte av deler av strandsonen rundt Koigen ved 19.30-tiden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post