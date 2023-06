ENORMT TRE: Marthe Ruud ved siden av den enorme furuen som holdt på å velte over henne.

Kom seg vekk akkurat i tide: − Jeg var ganske skjelven etterpå

Marthe Ruud slapp unna med skrekken.

– Det var ganske ekkelt og skummelt, sier hun til VG.

Mandag var det full sol og varmt på Hamar, og Marthe Ruud skulle møte noen venninner ute i finværet.

Hun hadde litt tid før vennene skulle komme, så hun bestemte seg for å sole seg på det populære området Rosenlundvika på Domkirkeodden ved Mjøsa.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte hendelsen.

Hun satt fra seg sykkelen og la seg ned på bakken under et tre.

– Jeg satt på en film på telefonen, så jeg hadde ørepropper i ørene, forteller hun.

Etter en stund tok hun ut øreproppene for å smøre seg med solkrem.

Da hørte hun noen rare lyder, og merket at det falt noen kongler ned på bakken ved siden av henne.

– Jeg kikket rundt meg for å finne ut om det var et dyr i nærheten eller i treet som lagde lydene jeg hørte.

SKREMMENDE OPPLEVELSE: Marthe Ruud måtte spurte vekk for å unngå å havne under en svær furu.

– Plutselig ser jeg at hele treet er på vei mot meg, forteller hun.

Ruud reagerer med en gang.

– Jeg tenkte ikke, jeg bare løp. Jeg kom meg akkurat unna før det var i bakken.

Den enorme furuen dundret ned i bakken rett der hun nettopp hadde ligget.

– Hadde jeg ikke merket at treet var i ferd med å velte, hadde jeg nok dødd, konstaterer Ruud som slapp unna med noen bare noen skrubbsår.

– Det gikk helt fint med meg, og det var ingen som ble skadet. Det var bare en annen person i området da det skjedde, forteller hun.

– Men jeg var ganske skjelven etterpå.

Ettersom Ruud måtte spurte vekk fra stedet, var sykkelen og mobilen hennes fortsatt ved furuen.

– Heldigvis gikk det bra med tingene mine. Telefonen var like fin og sykkelen havnet mellom to grener så den ble heller ikke ødelagt.

SVÆRT: Dette treet veltet nesten på Marthe Ruud.

– Veldig stort alvor

Hendelsen tar Anno Domkirkeodden, som drifter området, på største alvor.

– På generelt grunnlag er dette noe vi tar på veldig stort alvor. I vinter hadde vi en ganske god gjennomgang for å unngå nettopp denne typen situasjoner, og vi er opptatt av å pleie hvert eneste tre. Dessverre er det alltid en risiko for at slike ting kan skje, sier avdelingsdirektør for Anno Domkirkeodden, Per Øyvind Riise til H-A.

– Alle skal selvsagt være helt trygge når de ferdes på Domkirkeodden, sier avdelingsdirektøren til samme avis.

Ruud er glad for at hun reagerte kjapt og fikk reddet seg ut av situasjonen.

– I sånne situasjoner er det jo «fight, flight, freeze». Jeg er bare glad for at jeg valgte riktig.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post