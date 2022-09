I BOKS: Næringsministeren, NHO-sjefen og LO-sjefen forhandlet om strømstøtteordningen til det siste.

Strømstøtten: Slik presset NHO regjeringen

Regjeringens strømstøttepakke som ble lagt frem fredag, var i spill helt frem til torsdag. Litt før klokken to torsdag ettermiddag ringte NHO-sjef Ole Erik Almlid til næringsministeren – og bekreftet at de var med.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da hadde Almlid sikret bedrifter pengestøtte, med en betingelse om at de melder inn sine planer for å kutte energikostnadene.

Vestre hadde også forsikret om at partene skal sette seg ned og diskutere mulig løsninger, som kan åpne for at støtteordningen forlenges hvis fastprisregimet som skal innføres fra nyttår, ikke treffer som planlagt.

Fredag la regjeringen frem sin nye strømstøttepakke for næringslivet. Den omfatter en lånegarantiordning og en støtteordning knyttet til energisparingstiltak.

VG kan i dag fortelle om dramaet som har utspilt seg i en uke – knyttet til regjeringens strømstøtteplan til bedriftene.

Info Dette er alle tiltakene i strømpakken Strømstøtte: Regjeringen vil gi strømstøtte til fra oktober og ut desember. Bedrifter der strøm utgjør minst 3 prosent av utgiftene kan søke Enova om å få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre hvis de gjennomfører en energikartlegging. De kan få inntil 45 prosent hvis de velger å investere i Enøk-tiltak. Makstaket for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner. Enøk-finansiering: Regjeringen vil også bidra med 50 prosent av det koster å investere i Enøk-tiltak, som etterisolering og solcellepaneler. Lånegaranti: Regjeringen vil komme med en lånegarantiordning der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som sliter på grunn av økte strømutgifter. Dette skal vare utover våren. Utbytteforbud: Bedrifter som får strømstøtte kan ikke ta utbytte i 2023. Fastprisavtaler: Fra nyttår planlegger regjeringen å ha et nytt system på plass som skal gjøre det enklere for bedrifter å få fastprisavtaler, så strømregningene blir mer forutsigbare. Vis mer

Lang kamp

Kravet om at det ikke bare er landets innbyggere som skal få strømstøtte, men også bedriftene, har bygd seg opp for hver måned bedriftslederne har fått strømregningen i postkassen.

Støre-regjeringen bestemte seg for ta med LO, NHO og Virke i et forsøk på å finne en bred løsning for bedriftene.

SAMLET TIL SLUTT: Virke, LO, regjeringen og NHO presenterte strømpakken for næringslivet samlet fredag.

I flere uker har representantene i de ulike utvalget vurdert ulike elementer. LO, Virke og NHO har vært aktivt med gjennom hele prosessen.

Skissen for regjeringens strømpakken ble presentert for partene i et møte forrige fredag klokken 16. Vestre var i USA, men deltok digitalt.

Ordningen han presenterte baserte seg på at bedrifter både kunne få en lånegaranti, og tilskudd via Enøk-tiltak.

Dette var noe annet enn NHO-sjef Ole Erik Almlid hadde forventet. Han knurret ikke på møtet, men i dialogen i dagene etter møtet fredag, gjorde han det klart at NHO ikke kan bli med på en ordning hvor de hardest rammede bedriftene ikke får pengestøtte.

Listig løsning

Dette ble oppfattet som et ultimatum, noe Almlid langt på vei bekreftet overfor VG fredag ettermiddag.

– Jeg tror det har stor betydning at NHO er med, og da må vi ha en direkte tilskuddsordning. Det har vi vært veldig tydelige på, det har vi fått aksept for, og nå står vi alle fire her, sa han etter regjeringens pressekonferanse.

LO og Virke var i stor grad fornøyde med ordningen regjeringen presenterte i møtet forrige fredag.

Men Vestres skjønte at de måtte justere skissen hvis de skulle få til den brede støtten fra både LO og NHO.

VAR PÅ: Etter pressekonferansen skrøt NHO-sjef Ole Erik Almlid av næringsministeren for å selv ha engasjert seg og vært tydelig overfor partene de siste dagene.

Mandag kveld satte Almlid seg på flyet til Brussel, hvor han etter planen skulle være til onsdag.

Samme kveld satt Vestre på fly fra Paris til Norge, etter et møte med den franske energi- og omstillingsministeren.

På denne flyturen utformet Vestre ordningen de la frem i dag.

Almlid ble raskt informert om planen Vestre la ombord i flyet.

Derfor ble besøket til Almlid kort: Tirsdag formiddag var han tilbake i NHO-huset på Majorstua:

Han fikk vite at Vestre forsøkte å lage en modell som NHO oppfattet innebar en pengestøtte til bedriftene:

Dette gjorde de ved å beholde enøkkravet, men de fant en listig løsning: Bedriftene skal få utbetalt penger, hvis de leverer en plan for enøktiltak de i fremtiden kan iverksette.

Fikk mer enn de krevde

Det ble lagt til grunn at å lage en slik plan i seg selv er et enøktiltak. Det ble trinn én. Da dette trinnet ble landet, løsnet det.

Trinn to var uproblematisk: Alle var enige om at bedriftene skal premieres når de faktisk gjennomfører enøktiltak.

Når selve modellen var på plass, begynte drakampen om nivået på utbetalingene.

NHO hadde skissert at nivået for støtte ble satt til 70 øre. Det ble lagt til grunn.

GULROT: Regjeringen gir støtte til de som kartlegger Enøk, men man får mer hvis man faktisk gjennomfører tiltakene.

For ordens skyld – dette er trinnene de ble enige om: Hvis du gjør en energisparings-kartlegging i bedriften, kan du få dekket 25 prosent av strømregningen over 70 øre. Gjennomfører du faktisk energisparingstiltakene, kan du få dekket 20 prosent til, samlet 45 prosent.

Dialogen om nivåene utviklet seg slik: Regjeringen startet med tilbud om 15–30 prosents støtte i de to trinnene, så økte de til 20–40.

Det var et nivå NHO departementet opplevde at NHO kunne være med på. Men da Vestres folk finregnet på ordningen, så de at de innenfor rammen på tre milliarder kroner, som de hadde bestemt seg for å sette av, kunne øke til 25–samlet 45 prosent.

NHO fikk faktisk mer enn de hadde krevd.

Skal snakke om å forlenge

Da pakken ble kjent fredag, kom det reaksjoner på at støtteordningen bare skal gjelde 1. januar. Da skal den planlagte ordningen til regjeringen om at bedriftene skal tilbys fastprisavtaler på strøm, innføres.

– Jeg håper at vi har et system for fastprisavtaler og et attraktivt prisnivå fra 1. januar. Hvis ikke vi har det, så vil vi være den første til å si at da må vi forlenge den ordningen eller finne andre ordninger. For vi kan ikke gå tilbake der vi er nå den 1. januar, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på pressekonferansen.

Både han og de andre på podiet ble presset til å svare på om strømstøtteordningen vil bli forlenget ut i neste år, hvis fastprisavtalen ikke gir den avlastningen som strømpakken vil kunne gi. Men kilder sier at partene har pratet sammen:

GI OG TA: LO og NHO dro mot hver sin kant, og regjeringen fant et kompromiss.

Etter hva VG har brakt i erfaring har Vestre forsikret at partene skal sette seg ned og diskutere mulig løsninger, som kan åpne for at ordningen forlenges hvis fastprisregimet ikke fungerer etter planen.

Kilder i Vestres stab avviser at det er inngått noen avtale om det, men at partene eventuelt må sette seg ned for å vurdere det.

Arbeidsgiverne hadde også krevd at store bedrifter skulle få strømhjelp. Der hadde ikke regjeringen vist noen imøtekommenhet. Men på slutten ble nivået på lånet en bedrift kan motta, økt fra 30 til 50 millioner, etter at Virke hadde presset på.

Det gjør ordningen mer attraktiv for større bedrifter.

LO ville være restriktive

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier NHO og LO sto på hver sin side i dramakampen. Hun sier at de har vært opptatt av at det ikke innføres ordninger som kan utnyttes.

– Vi gikk inn i dette med ulikt utgangspunkt. Vi ønsket å være restriktive, mens NHO ønsket en generell støtteordning.

– Hvorfor ønsket ikke dere en direkte støtte?

– Det er fordi vi hadde erfaringer fra pandemien, der fellesskapet midler gikk til bedrifter som hadde store overskudd, bonusordninger, som har tatt ut utbytte – til selskaper med utenlandske eiere.

STRENGERE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik var mer skeptisk til å dele ut store summer enn NHO.

Hun erkjenner at den ordningen de nå har blitt enige om, har huller.

– Den vil nok kunne bli utnyttet, men vi har vært veldig klar i vår tale til NHO og Virke at de nå får fortelle sine medlemmer at de ikke skal utnytte fellesskapet midler.

Følsvik sier at forhandlingene om strømpakken ble en prosess hvor partene måtte ta og gi, og at direktestøtten er et av punktene de hadde håpet å regulere sterkere.

– Det ble en gi og ta-prosess med kompromisser, som vi til slutt var med på. Vi skulle gjerne sett at det ble lagt flere begrensninger. Vi fikk til at dette skulle være en søkbar ordning og det ligger utbyttebegrensninger der.

– Den tiden er forbi

Næringsminister Vestre sier han er fornøyd med resultatet, etter at det har vært mange skisser på bordet underveis i prosessen.

IKKE LENGER PANDEMI-PENGER: Vestre sier at tiden er over da de hadde fri tilgang til oljepenger for å hjelpe næringslivet.

– Jeg har vært blant de skeptiske til å gjøre store kontantoverføringer uten at det er vilkår, rett og slett fordi bedrifter skal drives for egen regning og risiko. I tillegg må vi nå dempe pengebruken. Hvis ikke vil renten fortsette å stige, og det går utover familiene og bedriftene våre. Det går godt i store deler av næringslivet og vi har den laveste ledigheten på 15 år.

Han sier situasjonen var helt annerledes under pandemien.

– Da hadde vi mange hundre tusen permitterte på det meste, vi stengte samfunnet og innførte næringsforbud over natten. Det var fri tilgang til oljepenger – den tiden er forbi.