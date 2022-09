KRITISK: Maika Marie Godal Dam i Norsk studentorganisasjon går ut mot utdanningsministeren.

Full krangel om studentjobber

Studentleder reagerer sterkt på uttalelser fra utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). – Helt bak mål.

Tidligere denne uken skrev VG om en undersøkelse som viser mer ensomhet blant studenter. En studentleder ved OsloMet mente at årsaken kunne være at mange må jobbe deltid ved siden av studiene, og dermed ikke får tilstrekkelig tid til å være sosial på campus.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) var ikke enig:

– Mange har reist hjemmefra for første gang, og trenger å etablere nye fellesskap. De er i en ny fase av livet, og vi kan ikke vedta at det ikke skal være sånn. Tvert imot – vi ønsker at de skal ut og fly på egne vinger, sa Borten Moe.

Ministeren mener mange studenter kan finne gode fellesskap på arbeidsplasser, og stiller spørsmål ved at studentparlamentsleder ved OsloMet mener deltidsjobben har skylden i at så mange studenter føler seg ensomme.

– De viktigste fellesskapene i Norge, er jobbfellesskap, sa han til VG.

Maika Marie Godal Dam er leder i Norsk Studentorganisasjon. Hun reagerer sterkt.

– Som leder for over 260.000 studenter reagerer jeg kraftig på at minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe, aktivt velger å ikke forstå dagens studenter. I artikkelen velger ministeren å presentere en virkelighet på vegne av studentene som rett og slett er helt bak mål, sier Godal Dam.

Maika Marie Godal Dam.

6000 i minus

Hun reagerer særlig på at Borten Moe reiser tvil om deltidsjobber kan ha skylden for ensomme studenter.

– Ministeren peker på jobb som et av de viktigste fellesskapene i Norge, men skiller ikke på fulltidsjobb og deltidsjobb, og anerkjenner ikke at studentenes heltidsjobb er å studere. Vi vil at studentens «jobbfellesskap» først og fremst skal være på studiet, ikke på deltidsjobben som man er avhengig av får å få endene til å møtes, sier Godal Dam.

Studentlederen sier at studenter i snitt går 6000 kroner i minus hver eneste måned, som må hentes et sted, for eksempel ved å jobbe.

Hun reagerer også på at statsråden viser til at studenter som jobber kommer raskere ut i arbeidslivet, og sier de har tall som viser det motsatte fra SSB.

– Dersom studiestøtten er høyere og de har mindre i arbeidsinntekt, så står flere studenter på eksamen. Dermed får de fullført graden de tar. Man skulle jo tro at det også bidrar til at studenter kommer raskere ut i arbeidslivet.

Hun mener utdanningsministeren gir et feilaktig inntrykk av hva studentlivet, og peker på at det er lenge siden han selv var student.

– Det er tydelig at ministeren velger seg ut den delen av fortellingen om hvordan det er å være student i 2022 som han selv vil.

– Jeg forventer ikke at ministeren alltid er enig med meg og landets 260.000 studenter, men jeg forventer at ministeren anerkjenner studentene som nå sier ifra og ikke presenterer studentenes virkelighet på egne premisser.

Deler ikke «elendighetsbeskrivelsen»

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) tar det at unge sliter med den psykiske helsen alvorlig, men er ikke enig med NSO.

– Jeg deler ikke den ensidige elendighetsbeskrivelsen til NSO. Jeg er selvsagt bekymret for de alvorlige og til dels oppsiktsvekkende tallene på spesielt psykisk helse, sier han.

Han mener derimot at man ikke må glemme at det finnes undersøkelser som også viser at det går bra med mange studenter.

– Likevel viser både levekårsundersøkelsen og Shot-undersøkelsen at de aller fleste studentene har det bra, og at andelen som sliter med å dekke utgifter, har gått ned de siste ti årene. Samtidig går gjennomføringen på studiene opp, legger han til.

IKKE ENIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er uenig med kritikken fra NSO.

NSO mener ministeren ikke forstår hva det innebærer å være student i 2022. De er tydelige på at det å være student er en heltidsjobb og at studenter blir ensomme av å jobbe for mye.

– Mitt poeng er at hvis du har en jobb ved siden av, så har du en sosial arena i tillegg til studier og studentliv. Jeg mener det er utdelt positivt at studenter jobber litt ved siden av, men det må selvsagt være en balanse, og det er det gode muligheter for, sier Borten Moe.

Han mener også det er mulig for studenter å jobbe uten at det går utover studietiden, det motsatte av det NSO sier.

– Et kjapt regnestykke viser at en vanlig betalt deltidsjobb som gir rundt 160 kroner i timen, ti timer i uka, vil gi en inntekt på rundt fem-seks tusen i måneden etter skatt. Og så mye vet vi at studenter kan jobbe ved siden av uten at det går ut over studieprogresjonen. Dette ser vi også igjen i statistikken, som viser at stadig flere studenter gjennomfører på normert tid, og at dette har økt jevnt de siste fem årene. Det legger godt til rette for at flere kan komme seg raskt ut i jobb, avslutter han.