Natt til fredag kan du tjene penger på å bruke strøm

Mellom klokken 04 og 05 natt til fredag vil du mest sannsynlig tjene penger på fyre for kråka.

Lite regn og vann i magasinene skaper strømmangel både her og i resten av Europa.

Likevel: Ifølge VGs strømspesial kan det ende opp med at regjeringen «oppfordrer» nordmenn til å bruke strøm natt til fredag fordi du mest sannsynlig tjener penger på å bruke strøm. Det er på grunn av strømstøtten.

Forklaringen er slik: I strømregionene Vest-Norge, Sørøst-Norge og Sørvest-Norge, (altså områdene som får strømstøtte) ligger strømprisen an til å gå i minus.

Du kan potensielt «tjene» mest mellom klokken 04–05, men i hele perioden fra klokken 23 torsdag kveld til 06 fredag morgen kan det være penger å hente i disse regionene.

Det merkelige utslaget skjer altså på grunn av strømstøtten:

Den regnes ut etter snittprisen hver kalendermåned. Prisen torsdag kveld og natt til fredag er så mye lavere enn den prisen som strømstøtten tar utgangspunkt i, at ikke engang nettleie og avgifter får totalprisen opp i null.

Det er ikke helt sikkert at dette vil slå inn fordi det er uklart hva strømstøtten for september blir. Se forklaring lenger ned i saken.

Under kan du se bunnpunktet i strømmen i tidsrommet mellom klokken 04 og 05. Husk å trykke på fliken «i morgen»:

Det er et viktig forbehold her: Vi kan ikke vite hva strømstøtten for september blir før hele måneden har gått. I VGs eksempel har vi beregnet strømstøtte ut fra snittprisen de siste fire ukene. I virkeligheten kan den bli både høyere og lavere.

Men at det vil lønne seg å bruke strøm mellom 04 og 05 natt til fredag, er svært sannsynlig.

Selv om dette ikke er noen oppfordring, vil du tjene mer penger jo mer strøm du klarer å bruke, hvis dette ender med å stemme.

Under ser du to eksempler på hvordan dette kan slå ut, ifølge VGs beregninger:

I Kristiansand (Sørvest) ser du at strømmen er beregnet til −227,80 øre mellom klokken 04–05 natt til fredag. Det betyr i så fall at staten gir deg 2,28 kroner per kilowattime du bruker.

I Oslo (Sørøst) og Bergen (Vest) ligger prisen an til å bli −181,29. Her sponses du i så fall med 1,81 per kilowattime.

Grafikken under viser hvordan det hele henger sammen:

Dusj med mersmak

Har du på en stor kokeplate mellom 04 og 05 natt til fredag, kan du i Kristiansand og resten av Sørvest tjene 4,4 kroner.

Også et varmt bad eller dusj i natt kan vise seg å bli en lønnsom affære. Ifølge VGs beregninger kan du i Kristiansand få 34 kroner av staten for å dusje en halvtime mellom klokken 04–05. I Oslo 27 kroner.

Men det er verdt å merke seg at strømforbruket etter en dusj først kommer en time eller to etter selve dusjen. Med denne logikken vil den mest lukrative dusjen skje i 01–02-draget.

Fastpriskunder som har bundet strømprisen for et år siden eller mer, har denne effekten nesten hele tiden. Men nå kan også vi vanlige få en smak av det gode liv.

VG har spurt finansdepartementet, som har utformet strømstøtten, hvorfor de har laget strømstøtteordning som kan ende opp med å belønne folk til å fyre for kråka i en tid der det er mangel på strøm.

De har torsdag kveld ikke svart på henvendelsen.

I kalkulatoren under kan du selv se hvor mye ting koster. Dra i slideren for å justere spotprisen til prisen i din region (uten avgifter).