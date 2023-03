Fem siktet i sedelighetssak

I desember anmeldte en kvinne flere personer for å seksuelle overgrep hun ble utsatt for i barndommen. Nå er fem personer pågrepet.

Innlandet politidistrikt har pågrepet og siktet fem personer i forbindelse med etterforskningen av en sedelighetssak, opplyser politiet.

De fem personene er i 60-70 års-alderen og hjemmehørende i Østerdalen/Glåmdalsdistriktet.







– Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder. Hun har forklart at overgrepene skal ha blitt utført av flere personer, opplyser politifullmektig Anna Brunstad.

Politiet har etterforsket saken siden anmeldelsen ble levert, og på bakgrunn av etterforskningen er de fem siktet for seksuell omgang med barn.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at det har skjedd straffbare handlinger og har derfor pågrepet de fem personene for å få deres forklaringer. Vi har pågrepet alle fem samtidig for å sikre at de ikke kan påvirke hverandres forklaringer, sier Brunstad.

Det er ikke tatt stilling til om de fem skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Saken er helt i innledende fase. Jeg har ikke fått saksdokumenter, eller fått snakket med min klient ennå, sier Bjørn Erik Pettersen, som er forsvarer en av de siktede mennene i saken.

