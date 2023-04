UTBRENT: Kjøkkenet har store brann- og røykskader.

Holdt kjøkkenbrann i sjakk med egen slange: − Ganske kvikt av ham

En snarrådig nabo kom trekkende med husbrannslangen da et kjøleskap tok fyr natt til langfredag. Innsatsen begrenset spredningen av brannen på Tjøme.

– Det er supert med gode naboer som hjelper til, sier Ola Sommerstad Fønhus (25) til VG etter nattens drama på øya i Færder kommune sør for Tønsberg.

Samboeren Maud Hansen (29) vekket ham en knapp time over midnatt. Det kom smell og knitring fra kjøkkenet og røykvarslerne i leiligheten ulte.

Med sin snart to år gamle datter i armene kom de seg ut av leiligheten.

– Maud løp opp for å varsle naboene, mens jeg gikk inn for å lokalisere hvor det brant. Røyken var ikke så tett da, jeg bøyde meg ned, sier Fønhus.

TOK FYR: Brannen oppsto i det innebygde kjøleskapet.

Raskt kunne han konstatere at flammene kom fra det innebygde kjøleskapet. Det har stått der siden familien flyttet inn for fire år siden.

– Det er jo ekstremt å tenke på at sånt kan skje, sier 25-åringen.

Ekteparet over hadde også lagt seg da de våknet av smellet fra leiligheten under.

– Jeg trodde noen holdt på med fyrverkeri. Men da vi sto opp, var det helt røykfylt også i stua vår, forteller Marit Johannessen (64) til VG.

De kom seg i tøyet og ut av huset. Mens Fønhus sto i mobilen med brannvesenet, fikk Per Johannessen (70) en lys idé.

– Han fikk dradd ut brannslangen vi har under vasken på kjøkkenet. Jeg synes det var ganske kvikt av ham, oppi det hele, sier kona Marit.

SNARRÅDIG: Naboen kastet ned husbrannslangen fra leiligheten over, slik at de kunne stå i terrassedøren og spyle ned kjøkkenet.

Slangen ble trukket ut på balkongen og kastet ned. Fra sin egen terrassedør kunne Ola Sommerstad Fønhus stå og spyle, i bare underbuksen.

– Naboen og jeg byttet på å spyle, helt til brannvesenet kom, sier Fønhus.

Marit Johannessen syntes det var godt gjort.

– Det funket over all forventning. De klarte å holde flammene nede fra taket.

Også Fønhus tror de bidro til å hindre at brannen spredte seg i firemannsboligen i Haugsrønningen, som er et av flere hus i et sameie fra 2011.

REVET UT: Kjøkkeninnredningen er revet ut og ligger på plenen utenfor firemannsboligen.

Vestfold interkommunale brannvesen er enig i at innsatsen var uvurderlig.

– Unik innsats fra beboer med god hjelp fra nabo på stedet hindret en lang større brann, skriver brannmester Ivar Paulsen på Twitter.

Han skriver at naboenes felles innsats med husbrannslangen holdt brannen i sjakk til de var fremme, for da var det full overtenning på kjøkkenet.

Brannmannskapene fikk raskt flammene under kontroll.

– Vi bærer ut kjøleskapet og river deler av kjøkkeninnredningen, opplyser Paulsen.

Ola Sommerstad Fønhus sier det var en veldig dramatisk natt.

– Brannvesenet var veldig flinke og vi har en nabo som hjalp godt til. Det var skummelt mens det sto på, men det gikk heldigvis bra med alle, sier 25-åringen.

Han tror branntilløp kan skje i alle slags elektriske apparater og er glad familien hadde røykvarslere i orden.

Leiligheten deres er ubeboelig, mens det ligger sot overalt hos ekteparet over.

Per Johannessen ønsker ikke oppmerksomhet og lar kona snakke for seg.

– Han er beskjeden og har ikke lyst til å være nattens helt, sier Marit Johannessen.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post