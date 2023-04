SOSIALE MEDIER: Ni av ti av alle personer mellom 9 år og 18 år er sosiale medier i Norge.

Halvparten av innleggene fra barnas mest populære influencerne inneholder reklame

En ny undersøkelse viser at barn og unge i alderen 9–18 år blir eksponert for store mengder reklame på influenceres profiler.

Undersøkelsen er utført av Retriver på vegne av Medietilsynet. Den viser at halvparten av innleggene på sosiale medier til de 22 mest populære influencerne blant barn og unge i Norge, er reklame.

Den viser også at ni av ti barn og unge i alderen 9 til 18 år er på sosiale medier, og at av alle niåringene i Norge så er nesten halvparten av dem på sosiale medier.

– Tallene dokumenterer at barn og unge utsettes for et enormt kommersielt press, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Eksponeres for vold, alkohol, tobakk og kropp

Kartleggingen av innholdet til de mest populære influencerne i Norge viser at to av ti innlegg som er reklame er ikke merket.

I tillegg blir unge eksponert for innhold som er relatert til vold, alkohol, tobakk og kropp i tre av ti innlegg.

– Mye av dette er innhold som kan bidra både til kroppspress og avhengighet. Barn og unge er i en sårbar alder, der mange er usikre på seg selv. Dermed lar de seg også lettere påvirke, kanskje særlig av influencere som de identifiserer seg med, sier Velsand.

Norske flinkere enn utenlandske

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i både norske og utenlandske influencere. Reglene i Norge er slik at all reklame må merkes.

Norske influencere er dermed flinkere enn utenlandske influence til å merke riktig, selv om regelverket for merking av reklame gjelder for utenlandske influencere når reklamen er rettet mot nordmenn.

– Dette er noe både annonsører og influensere bør ta på alvor. Ikke minst er det viktig at kommersielt innhold merkes, slik at det blir tydelig for barn og unge hva som er reklame, sier Velsand.