Aktiver kart

Tenåring påført stikkskader: To personer pågrepet

En 19 år gammel mann ble påført stikkskader mandag. Han skal ikke være alvorlig skadet.

20.00 skriver politiet at de har pågrepet to personer og siktet dem begge for grov kroppsskade.

Hendelsen har skjedd på Hauketo.







Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Bjørn Gunnar Nysæter sa til NTB rundt 19.30 at fornærmede er kjent for politiet.

– Fornærmede er en vi har vært i kontakt med før, og gjerningspersonen er ukjent. Foreløpig fremstår det som om det er kjennskap mellom de to, sier Nysæter til NTB.

Han sier også at det er for tidlig å mene noe om hva som kan være motivasjonen for voldshandlingen.

Om tilstanden til fornærmede, sier han dette:

– Fornærmede er oppegående og sto på egne bein da vi kom til stedet. Vedkommende ble raskt tatt hånd om av ambulanse og kjørt til sykehus for å få behandling.

Politiet vet foreløpig ikke hva slags våpen som er brukt, men de har fått tilbakemelding fra sykehuset om at det er en stikkskade.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post