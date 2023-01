BESKYTTER MINDRE: Nå som virusene vi har i omløp har endret seg så mye fra viruset vaksinen er laget fra, beskytter den dårligere mot å bli smittet.

Denne coronavarianten dominerer nå: – «Lurer» antistoffene våre

Coronavarianten BQ. 1.1. utgjør nå de fleste smittetilfellene i Norge, og vaksinene virker dårligere mot viruset.

Virusvarianten som har spredt seg raskt i hele verden har også nådd Norge.

Ifølge FHIs siste ukesrapport er BQ. 1.1.-varianten av coronaviruset den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge nå. BQ. 1.1-varianten utgjorde om lag hver femte påviste virusvariant i desember, og andelen øker.

Dette er en virusvariant som i høyere grad kan smitte folk som er vaksinert, eller som tidligere har blitt smittet.

– BQ. 1.1. er den hyppigst forekomne virusvarianten nærmest «overalt» nå. Den klarer å spre seg nettopp fordi den ikke stanses så godt av vaksinen eller boosteren, forklarer immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

– Det er logikken her – den sprer seg så raskt og effektivt når den er vanskeligere å stoppe med antistoffer, sier hun videre.

VIRUSEKSPERT: Anne Spurkland forklarer at vaksinen ikke er fullt så effektiv mot BQ. 1.1. varianten av covid.

Det samme bekrefter en studie fra University of Texas Medical Branch, publisert i Nature Medicine. Her er konklusjonen at nivået av beskyttende antistoffer var fire ganger lavere hos de som ble smittet av BQ. 1.1., enn de som var smittet med BA. 5, varianten som dominerte i sommer.

Det er både en god og dårlig nyhet.

For ingenting tyder på et mer alvorlig sykdomsforløp for de som smittes av varianten.

– Det er fortsatt risikogrupper som definitivt ikke ønsker å bli smittet av covid, men generelt er det liten grunn til mer bekymring. Det er irriterende at viruset kommer i nye varianter slik at vi stadig risikerer å bli smittet, men symptomene på infeksjon med BQ. 1.1. viruset skiller seg ikke fra tidligere omikron-varianter sier Spurkland til VG.

Ikke bekymret

– BQ. 1.1.-varianten er en etterkommer av BA. 5-varianten som var den omikronvarianten som forårsaket sommerbølgen, forklarer fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland.

Han understreker at FHI forholder seg nokså rolige så lenge det ikke dukker opp en variant som både sprer seg bedre enn tidligere og som gir mer sykdom.

– BQ. 1.1-variantens andel øker langt fra så raskt som BA. 2-varianten gjorde i februar 2022 da vi hadde den store vinterbølgen eller som BA. 5-varianten da vi hadde den store sommerbølgen. Vi er altså ikke bekymret for BQ. 1.1-varianten, men følger med på den og andre varianter, sier Aavitsland til VG.

Dette er et mønster FHI regner med å se mer av fremover.

– Det oppstår hele tiden mutasjoner i viruset. Noen av disse mutasjonene gjør at viruset kan «lure» antistoffene våre, som er en del av immunforsvaret vårt. Virus med disse mutasjonene vil dermed kunne smitte lettere og dermed bli de vanligste variantene, fortsetter Aavitsland.

Øker beredskapen

Vi er ikke bare inne i en voksende coronabølge. Både influensa og RS-viruset har også økt i omfang.

Viruseksplosjonen har ført til en krevende situasjon for sykehus landet rundt og flere har økt beredskapen.

– Utfordringen nå er den samlede belastningen på helsetjenesten av flere epidemier. Når mange er syke samtidig, blir det mye å gjøre på legevaktene og etter hvert mange innleggelser samtidig som en del helsepersonell er syke. Dette er en situasjonen som nok skal vare noen uker til, sier Aavitsland.

– Personellet ved landets legevakter, sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien gjør nå en formidabel innsats.

Aavitsland opplyser om at folk flest kan bidra ved å følge vaksinasjonsanbefalingene (det er ikke for sent!) og smittevernrådene.

Info Vaksinasjon for influensa i høst anbefales for: 65+ år

<65 år med risikofaktorer, obs barn

Gravide

Helsepersonell og andre i sektoren med pasientkontakt

Andre kan vaksinere seg hvis de ønsker Kilde: FHI Vis mer

Bør du ta ny vaksinedose?

Ved å tilby vaksine til flere kan noe av smitten stanses i vinter, skrev helsedepartementet i slutten av november.

Om du bør ta den? Det er en annen sak.

– Jeg og mange andre har nok blitt overrasket over hvor fleksibelt dette viruset er. BQ 1.1. og andre omikronvarianter er det vi på norsk kan kalle «immunitetsunnvikende». De er såpass forskjellige at antistoffene vi får etter vaksinasjon eller infeksjon har relativt liten effekt, sier Spurkland.

Og fortsetter:

– Du får best effekt av en tredje eller fjerde dose av vaksinen mot det opprinnelige viruset, men også noe effekt mot de ulike omikronvariantene, inkludert BQ 1.1.

– Den bivalente boostervaksinen gir noe bedre antistoffrespons mot omikron. At responsen er såpass moderat etter den bivalente vaksinen kan skyldes at man faktisk bare vil være vaksinert for første gang mot omikron, avslutter Spurkland.

Info Covid-oppfriskningsdose anbefales for: 65+ år

18–64 år med risikofaktorer

Gravide

12–17 år med alvorlig grunnsykdom

<12 år – se infobrev av 25. november

Andre 18–64 kan vaksinere seg hvis de ønsker; gjelder også helsepersonell. Kilde: FHI Vis mer

Virusspredning i verden

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention er 70 prosent av alle amerikanske coronatilfeller den nye varianten, og symptomene beskrives som en mild influensa med forkjølelse og sår hals.

I Kina har smittetilfellene skutt i været og en rekke land har innført krav om negativ coronatest for reisende fra Kina – blant andre USA, India, Japan, Italia og Sør-Korea.

Men FHI mener det er unødvendig og dårlig ressursbruk og sier fremdeles nei til testkrav.