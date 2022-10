PRESSET: Ali har fortalt historien om hvordan han opplevde seg presset til seksuell omgang med to av sine NAV-saksbehandlere. Begge de to kvinnene har fått straffesakene sine henlagt.

NAV-saken: Brøt flere av NAVs egne regler

NAV-kvinnen som behandlet saken til Ali, har ifølge NAV brutt flere av organisasjonens interne regler.

Saksbehandleren sendte blant annet tekstmeldinger med seksuelt innhold og hadde seksuell omgang med sin klient.

– Det er helt klart at i denne saken har NN ikke hatt den profesjonelle kontakten, man skal ha til en bruker.

Utsagnet kommer fra den tidligere sjefen for NAV-kontoret som behandlet saken til flyktningen Ali.

Nav har lagt seg flate etter at VG forrige søndag fortalte historien om den tidligere Nato-soldaten Ali.

Begge de to kvinnene har via sine advokater gjort det klart at har et helt annet syn på saken. De hevder det var Ali som la an på dem, og at det seksuelle forholdet var ønsket fra begge sider.

VG har lagt frem kritikken i denne saken for de to saksbehandlernes advokater. De har ikke ytterligere kommentarer enn de allerede har gitt, der de viser til at straffesakene mot kvinnene er henlagt av statsadvokaten.

En rekke regelbrudd

– Vi ser svært alvorlig på denne type saker. Både statlige og kommunalt ansatte i NAV plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte. E-læringskurs om etikk, med NAV-relaterte eksempler, er obligatorisk for alle statlige ansatte, og statlige ansatte skal følge «Etiske retningslinjer for statstjenesten», sier HR-direktør Gunhild Løkkevol til VG.

Dokumenter i saken viser hvordan spesielt hvordan Alis siste saksbehandler brøt flere interne retningslinjer.

I et avhør med daværende NAV-sjef på det aktuelle kontoret som behandlet Alis sak, kommer det frem at saksbehandleren blant annet brøt NAV sin sikkerhetsinstruks, rutiner for for hjemmebesøk og NAV sine etiske retningslinjer.

** I utgangspunktet skal hjemmebesøk foregå på dagtid, ikke på kveld.

** Drar man likevel ut på kveld, skal det klareres med leder.

** Man skal varsle en kollega hvor man drar, hvor lenge møtet varer og nå besøket er ferdig.

– Hun har ikke overholdt rutinene for hjemmebesøk noe de ansatte skal, forklarer den tidligere NAV-sjefen.

Ali har selv fortalt VG hvordan saksbehandleren oppsøkte forskjellige tider på døgnet og sendte ham tekstmeldinger med hentydninger til seksuell omgang i tillegg til at hun sendte informasjon om saken hun behandlet for ham.

Den tidligere NAV-sjefen sier til politiet at i slike saker er det ikke et likeforhold mellom klient og saksbehandler.

– Det er et overmaktsforhold, og man må hele tiden vurdere sin habilitet. Hvis man innleder en relasjon til en bruker, så er man helt klart inhabil og må varsle sin leder, forklarer han.

LANGE MØTER: Ali forteller om lange møter både i og utenfor arbeidstid. Om spørsmål om hvor han var og hva han gjorde. Om lange samtaler som i utgangspunktet handlet om saken hans, som han mener sporet av til personlige og private ting.

Saksbehandlers makt

Videre forklarer han at en saksbehandler ikke nødvendigvis kan påvirke utfallet av en økonomisak alene, men at de har mulighet til å påvirke ytelsen. Overmaktsforholdet består i at det er NAV som sitter på pengesekken og kan påvirke så mange grunnleggende behov i et menneskes liv.

– I tillegg har man som saksbehandler makt fordi man har innblikk i brukeres helseopplysninger, forklarer den tidligere NAV-sjefen.

NAVs konklusjon er at saksbehandleren som hadde Ali som klient, aldri skulle vært på saken, etter at hun innledet et forhold til ham.

VG har spurt NAV hvilken statistikk de har på saksbehandlere som bryter interne retningslinjer og havner inhabile situasjoner.

Dette har ikke NAV noen sentralt register for. .

– I den konkrete saken VG omtaler, var de to kvinnene som ble anmeldt, ansatt i kommunen. Vi kan ikke svare for hvordan den enkelte kommune følger opp slike saker som gjelder de kommunalt ansatte i NAV, sier HR-direktør Gunhild Løkkevol til VG.

– Ikke i jobb mer

Kommunedirektøren i kommunen hvor de to kvinnene var ansatt sier de har en egen rutine for hvordan de behandler saker der en ansatt opptrer og handler i strid med arbeidsgivers forventninger.

– Vi er naturlig nok varsomme med å kommentere personalsaker. I dette tilfellet har den ene tidligere ansatte fratrådt med pensjon før de anmeldte forholdene ble avdekket. Den andre saken er håndtert som en personalsak, og vi kan opplyse om at vedkommende ikke lenger jobber i kommunen.

Dersom en slik sak gjelder en statlig ansatt, vil den normalt bli fulgt opp ved at den ansatte suspenderes mens forholdene undersøkes.

– Hvis undersøkelsene viser at vilkårene for avskjed er oppfylt, vil det bli fremmet en avskjedssak for ansettelsesrådet. Dersom det er mistanke om at ansatte har begått straffbare handlinger, vil saken bli politianmeldt, sier Løkkevol.

Harald Otterstad representerer kvinnen som politiet ville tiltale, mens statsadvokaten vil henlegge. VG har også vært i kontakt med kvinnen, men hun viser til sin advokat.

Han har tidligere sagt dette til VG:

– Jeg kan meddele at Oslo Statsadvokatembete har henlagt straffesaken mot min klient. Det er ikke funnet bevis for at hun har utnyttet sin overmaktsstilling. Advokat Stang sitt støtteskriv til Riksadvokaten tilfører etter min mening ikke noe nytt til saken, har Harald Otterstad tidligere sagt til VG.

Henleggelsen er påklaget av Alis advokat, og en endelig avgjørelse er ventet av Riksadvokaten i løpet av oktober.