Student i Østfold siktet for hatefulle ytringer

Politiet ble varslet av Høgskolen i Østfold om grove ytringer på sosiale medier. Nå har de pågrepet og startet etterforskning av den utenlandske studenten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet har siktet en utenlandsk student ved Høgskolen i Østfold for hatefulle ytringer.

Straffesaken mot mannen ble opprettet på bakgrunn av en henvendelse fra Høgskolen i Østfold, opplyser seksjonsleder Geir Aa. Willadsen for etterforskning i Øst politidistrikt i en e-post til Khrono.

«Vedkommende er foreløpig siktet etter straffeloven § 185; for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig å ha satt frem en diskriminerende eller hatefull ytring, herunder også ved bruk av symboler», skriver han til studentavisen.

Henvendelsen bygger på uttalelser mannen har kommet i sosiale medier. Han kan av hensyn til etterforskningen, ikke konkretisere overfor NTB hvilke ytringer politiet mener kan være straffbare.

Den siktede sitter tirsdag ettermiddag i avhør hos politiet.

Har bodd i Norge i én måned

– Han mener han ikke har gjort noe straffbart og kjenner seg ikke igjen i siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Torgeir Røinås Pedersen til Khrono.

Han har bodd i Norge i én måned, ifølge forsvareren.

Høgskolen i Østfold opplyser at han ble tatt opp på et ordinært studieprogram høsten 2022.

På grunn av et lavt antall studenter vil de ikke opplyse hvilket studieprogram det er.

Nazihilsen

Khrono og NRK har fått tilgang til flere bilder og videoer studenten skal ha lagt ut i sosiale medier.

På et stillbilde poserer han med hevet arm foran et naziflagg og et portrett av Adolf Hitler. I en video snakker studenten nedsettende om kvinner og banner grovt.

Uttalelsene skal ha kommet i forbindelse med demonstrasjonene i Iran.

Ønsker å ivareta alle parter

Både eksterne, studenter og ansatte hadde sendt bekymringsmeldinger, opplyser rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

– Vi måtte søke bistand i saken fordi den ble for komplisert å håndtere på egne bein, sier han til VG om hvorfor skolen kontaktet politiet.

Han opplyser at det ikke er fremsatt noen direkte trusler mot studenter, ansatte eller institusjonen. Det er ytringer i sosiale medier som skaper bekymring.

Skolen er opptatt av å ta vare på rettsvernet, og han sier at studenten skal kunne komme tilbake dersom politiet mener han ikke har gjort noe galt.

– Vi vil få avklart det rent strafferettslige i denne saken, ivareta alle parter, inkludert den studenten som er satt i varetekt som vi vil tro har en vanskelig situasjon for øyeblikket.

– Ikke i tråd med våre verdier

Jelness-Jørgensen sier han har sett deler av materialet som også politiet har fått oversendt.

– Bildemessig, uttalelsene og det vi har forstått rent språklig sett – det er ikke i tråd med våre verdier som institusjon i det hele tatt. Samtidig er det viktig at vi forvalter hensynet til en ytringsfrihet som står sterkt i vårt samfunn. Hvor går grensene for hva som er akseptabelt å si og ikke, sier han og legger til:

– Vi skal levere utdanning og ikke være påtalemyndighet og domstol, men sørge for at våre studenter og ansatte skal ha en trygg hverdag.

Høgskolen har ikke hatt noen dialog med studenten, men forventer å ha kontakt med studenten om kort tid dersom studenten blir slippet fri fra varetekt.