STREIK: – Streiken har ført til alvorlige konsekvenser for mange barn og unge, sa kunnskapsministeren dagen etter streiken ble avbrutt.

Vil ikke avlyse høstferien: − Må ta hele skoleåret i bruk

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) stusser over Unge Høyres forslag om å droppe årets høstferie etter lærerstreiken.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag gikk Unge Høyre ut i VG og foreslo å droppe høstferien for streike-elever.

– Det vil være totalt meningsløst å ta ferie etter kun tre dager på skolen. Tiden må heller brukes på å ta igjen tapt undervisning, sier Nicolai Østeby i Unge Høyre til VG.

Ungdomspartiet mener at høstferien i de streikerammede kommunene og fylkene bør avlyses, og heller brukes til å ta igjen tapt læring.

– Det er kommunene som bestemmer hvordan skoleåret skal legges opp, og når man skal ha ferie, skriver kunnskapsministeren Tonje Brenna i en e-post til VG og legger til:

– Ingenting kan overlates til tilfeldighetene i tiden fremover. Derfor stusser jeg over Unge Høyres forslag om statlig avlysning av høstferien. Vi må ta hele skoleåret i bruk og ikke late som at en avlyst høstferie kan ta igjen det tapte for de hardest rammede elevene.

Les også Foreslår å droppe høstferien for streike-elever Unge Høyre mener høstferieuken bør brukes til å ta igjen for tapt læring fremfor ferie etter at lærerstreiken ble…

Forventer at penger brukes

Tirsdag ble lærerstreiken stanset av regjeringen med tvungen lønnsnemnd. Lærerne hadde da streiket siden før sommeren.

Streiken har påvirket elever ulikt. Noen steder i landet har det ikke vært noen undervisning, mens andre har hatt tilnærmet normal skoledag.

– Streikerammede kommuner skal følge opp elevenes læring etter streiken, og ha en plan for hvordan de vil sikre at elevene får lært det de skal, sier Brenna.

Rammet veldig ulikt

Kunnskapsministerens klare forventning nå er at pengene kommunene har spart på streiken brukes til elevenes beste.

– Skoleledere og lærere lokalt vet selvfølgelig best hvordan elevene bør følges opp etter streiken. Vi må ikke glemme at streiken har rammet veldig ulikt, både geografisk og blant elevene, og derfor bør også oppfølgingen variere. Jeg tror vettet er ganske godt fordelt rundt om i landet, og synes ikke vi skal drive fjernstyring av skolene fra regjeringen og Stortinget.