Ny Ikea-reklame vekker reaksjoner: − Motbydelig

En reklamevideo publisert på Ikeas facebookside, viser en kvinne som spyr gjentatte ganger - til skrekk og gru for flere seere.

– Å høre at noen brekker seg er rett og slett motbydelig, sier Andrea Elise Hemmingsen Gangså (32).

Hun er en av flere som har lagt igjen en kommentar under videoen, i håp om at Ikea fjerner den.

– Jeg syns den er ubehagelig, spesielt for oss som sliter med det som heter emetofobi. emetofobi.Emetofobi er en fobi for å kaste opp. Da skal det ikke mye til for å trigge panikkanfall, sier Andrea Elise Hemmingsen Gangså.

FLERE KOMMENTARER: Reaksjoner som «Ekkelt» og «motbydelig» florerer under videoen.

Ikke forberedt

Reklamevideoen viser et hjem med interiør fra Ikea. Kamera går sakte fra barn som leker, og bort til en kvinne som ligger i en sofa og spyr.

– Livet er ikke en IKEA-katalog, står det på skjermen.

Gangså sier hun ikke forstår hvorfor Ikea ønsker å fremme sykdom.

– Man kan som regel velge om man ønsker å eksponere seg for oppkast. Når det plutselig dukker opp i medier og på TV, så er man ikke forberedt. Da kan man bli veldig dårlig, sier Gangså, og legger til:

– De kunne ha valgt noen som var influensasyke eller forkjøla, for eksempel.

Reklame for sofatrekk

I en mail til VG skriver markedssjef for Ikea Norge, Celin Kjenslie, at de har forståelse for at videoen kan påvirke mennesker forskjellig.

– Vår intensjon er ikke å støte eller fornærme noen. Vi jobber kontinuerlig med å lage reklamefilmer som er inkluderende og respekterer alle, skriver Kjenslie.

Hun forklarer at videoen skal reklamere for sofatrekk som kan vaskes i maskinen:

– Mange av våre sofaer kommer med avtagbare trekk. Å vise en som ligger syk på sofaen, er en måte å få frem denne fordelen på.

