KOLLEKTIV FORNUFT?: Frp-leder Siv Jensen sier blant annet kollektivtrafikk vil kunne komme skadelidende ut hvis motorveisatsningen blir stanset.

Siv Jensen om Ap-Raymonds veiplaner: - Dårlig nytt for alle bilister

Frp-leder Siv Jensen går kraftig ut mot Oslo-byrådsleder Raymond Johansen og hans «motorvei-torpedering». Hun sier det vil gi mer kø.

– Det vil kunne skape kø og store problemer for trafikken på Østlandet i mange år, hvis Raymond Johansen og hans nye byråd får det som de vil. Jeg vil advare innbyggerne på Østlandet om det: Dette vil gi dyrere, tregere og trangere trafikk, sier Jensen til VG.

Tirsdag la Johansen frem det nye byrådets politiske plattform, hvor det mest kontroversielle er at de to store planlagte motorvei-prosjektene ut av Oslo sydover, E18 Vestkorridoren og E6 gjennom Oslo øst, ikke blir noe av, hvis byrådet får det som det vil.

– Vanskelig å forstå

Planene har vakt sterke reaksjoner i borgerlige partier. Siv Jensen gir klar beskjed:

– Dette er dårlig nytt for alle bilister, enten de skal passere Oslo, levere i barnehage eller reise frem og tilbake på jobb: Det vil ta lenger tid og bli vanskelig å kjøre bil i Oslo, hvis Raymond Johansen-byrådet får det som det vil.

– Ikke bare det; de vil også fjerne mange parkeringsplasser i byen. Det er en politikk jeg forstår det er De Grønne som presser frem, men at Ap og SV er med på noe så usosialt, det er vanskeligere å forstå. Det blir dem som har råd til å kjøpe seg parkeringsplass, som kan fortsette som før, mens de som ikke har råd, rammes.

– Hva mener du med at deres planer vil gi dyrere trafikk; det må gi lavere kostnader hvis man ikke bygger disse motorveiene?

– Bilpolitikken i byrådsplattformen vil øke kostnadene for bilister, blant annet gjennom økte bompenger, at prisen på gate- og beboerparkering gradvis skal økes, elbiler skal gradvis betale for parkering. I tillegg til at færre p-plasser vil gå ut over de som ikke har råd til å kjøpe dyre parkeringsplasser.

NYTT BYRÅD: Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, Hanna Marcussen (MDG) byråd for byutvikling, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Robert Steen (Ap) byråd for helse-,, eldre og innbyggertjenester, Omar Samy Gamal (SV) byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet og Inga Marte Thorkildsen (SV) byråd for oppvekst og kunnskap. Foto: Heiko Junge

Logiske brister

Hun sier hun mener det er flere logiske brister i veiplanene.

– Over halvparten av bilene som nå omsettes, er elbiler. Det er takket være våre incitamenter og avgiftspolitikk, som gjør det attraktivt å kjøre elbil. Men når stadig flere kjører el bil; hva er da problemet? Vi må være fornøyd med at folk kjøper elbiler. I fremtiden er det fremkomstmiddelet i Norge og da må vi har veier som gjør at de kommer seg frem og ikke blir stående i kø.

Hun viser til statistikk.

– Ikke bare er det nå 54,5 prosent av nybilsalget som er elbiler. I tillegg utgjør hybridbilene 22,8 prosent. Det betyr at 77,3 prosent av de nye bilene enten er elbiler eller hybrider, viser septembertallene fra Opplysningskontoret for veitrafikk.

– Meningen er å få flere til å ta kollektivtrafikk, som de også forsøker å få til, gjennom kutt i prisene?

– Jeg synes det er veldig bra med bedre kollektivtrafikk, bedre buss- og banetilbud og flere sykkelstier, men det er altså ikke alt du klarer å få til ved å ta t-banen. Det norske folk er i stor grad avhengige av bilen, også i byene, for å få hverdagen til å gå i hop. Da får vi være veldig fornøyd med at de velger elbiler. Vi kan ikke først få dem til å kjøre elbil og deretter gjøre det vanskeligere å kjøre.

– Urovekkende

Jensen sier denne politikken viser veldig klart at det er De grønne som er i ferd med å ta over styringen av Oslo.

– Vi vil utslippene til livs, ikke bilene, som i stadig større grad blir nullutslippsbiler. De Grønne vil bilene til livs. De drar Ap i radikal retning.

– Hva vil dere gjøre for å hindre at de to motorveiprosjektene blir stanset?

– Stortinget har vedtatt en omfattende plan for vei og kollektivutbygging, hvor dette er to meget viktige elementer. Oslopakke 3 er ikke en meny hvor man kan plukke litt her og litt der. Da risikerer vi at denne pakkeløsningen settes i spill. Det er ingen tjent med. Husk at inntektene fra staten til denne pakken er sentrale i satsningen på kollektivtrafikk. Vil vi forsøke å hindre denne motorvei-torpederingen.

– Kan det være aktuelt å bruke ekstra statlige midler og reguleringer for å få det til?

– Vi får se hvordan Oslos planer materialiserer seg. Så får vi gripe det an da. Men det er urovekkende, sier Jensen.

Publisert: 23.10.19 kl. 18:14







