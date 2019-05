Arild Hermstad er vikar for miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), som har mammaperm. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Truer med Fornebubane-stopp om statlige penger uteblir

Natt til lørdag 1. juni skrur Oslo på en ny bomring. Hver fjerde krone fra bilistene skal til Fornebubanen, men nå mener byråd Arild Hermstad (MDG) at regjeringen sprer usikkerhet om hele den nye T-banen.

Regjeringen er i gang med en ny vurdering av det statlige bidraget til Fornebubanen, når totalpris nå ligger an til å bli 16,1 milliarder kroner.

– Hvis staten ikke lenger er med på å betale halve regningen, så kan vi ikke sette i gang. Hverken Oslo eller Akershus kan trylle fram de pengene, sier Hermstad til VG. Han er vikar for miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), som har mammaperm.

Ingen overskridelse

Arild Hermstad mener det er uholdbart at regjeringen nå sår tvil om en avtale de selv har signert i 2017, og som fastslår at staten dekker halvparten av det som Fornebubanen koster.

Prisen er nå beregnet til 16,1 milliarder kroner i den siste kvalitetssikringen. Anslaget som lå på bordet da avtalen ble skrevet, var 11 milliarder kroner.

– Teknisk sett er det ingen overskridelse. Det er først nå vi kjenner den endelige prisen, sier Hermstad.

Arrogant

Samferdselsdepartementet viser til de svarene som samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga til VG tidligere i uken:

– Vi må se igjennom alle deler av prosjekter som dette for å finne muligheter for kostnadskutt. Dette gjelder også utviklingen av stasjonene. Kanskje man kan klare seg med en standardisering. Det er arrogant overfor bilister som må betale mye av dette med bompenger å ikke se etter kostnadskutt. Jeg forutsetter at man jobber med å redusere kostnadene, svarte Dale.

Ny bomring lørdag

– Vi er også opptatt av å få ned kostnadene, sier Arild Hermstad.

– Vi vurderer om den kompliserte traseen forbi Skøyen kan flyttes til en tunnel i fast fjell. Der kan det være mye å spare. Men hele prosjektet står i fare dersom staten sår tvil om deres løfte står fast, sier han.

1. juni endres hele bomringen i Oslo, når 53 nye bomstasjoner skrus på. Ifølge byrådet skal 4,1 milliarder kroner gå til Fornebubanen, av 15,1 milliarder kroner som bilistene er ment å betale de neste fire årene.

