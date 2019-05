DEMONSTRASJON: I april forsøkte aksjonsgruppen å hindre anleggstrafikk å kjøre forbi med hjelp av parkerte biler og paller levert fra Gustav Witzøe. Bildet er tatt i april 2019. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

Har startet vindkraftutbyggingen på Frøya: – Folk går rundt og gråter

Mandag måtte aksjonistene trekke seg tilbake da vindkraftutbyggingen startet på Frøya. – Folk går rundt og gråter, forteller aksjonslederen.

I over en måned har opp mot 200 aksjonister jobbet for å stanse vindkraftutbyggerne på Frøya.

Mandag formiddag begynte sprengningen og boringen i fjellet i området.

– Vi føler at øya er tatt fra oss, sier leder av «Nei til vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, til VG.

Allerede i starten av april hindret aksjonsgruppen Trønderenergi det planlagte arbeidet med den omstridte vindkraftparken. Ifølge NRK startet arbeidsforberedelsene forrige uke.

I dag kunne lokalavisen Hitra Frøya opplyse at 16 politibetjenter var i gang med å fjerne aksjonister fra stedet.

– Det er helt forferdelig

– Da de sprengte første salven, fløy seks ørnepar opp fra reirene sine, sier Grønskag.

Ifølge aksjonslederen kom omtrent 20 politifolk for å sette opp sperringer klokken syv i dag tidlig.

– Politiet har satt opp sperrebånd med flere hundre meters omkrets rundt anleggsplassen. Alle aksjonister må holde seg utenfor. Leiren som er innenfor sprengningsområdet får vi ikke hentet ut, sier han.

Grønskag forteller at det er flere som er fortvilet over situasjonen og at mange går rundt og gråter. Hver eneste natt har noen teltet på plassen, og ifølge Grønskag ble det til og med arrangert egen 17. mai-feiring der.

– Det er helt forferdelig. Jeg har trodd at politikken og det juridiske ville endre seg på såpass mange år. Dette landskapet har formet folket som bor her. Nå er landskapet truet, og det er kanskje vanskelig å forestille seg hvor mye nærnaturen betyr for folk.

– Gir dere opp nå?

– Vi er her for å forsvare naturmangfoldloven. Vi vil ikke forlate stedet, men vi kommer til å holde oss utenfor sperrebåndene og forholde oss til politiet. Aksjonen vil fortsette langt utover sommeren, for det er ingen her som er villige til å gi seg.

Aksjonsgruppen har sendt klage til departementet. De mener blant annet at fylkesmannens vedtak er et «hån mot lokaldemokratiet». Nå venter de på svar fra kommunalminister Monica Mæland.

Udramatisk

Ifølge operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Petter Vidar Vågsvær, har hele hendelsen vært udramatisk.

– Vi har vært der for å sikre anleggsområdet som det blir boret og sprengt i. Det er satt opp sperringer og lagt ut sperrebånd som markerer grensen til det farlige området, sier han til VG.

Han mener at det blir feil å si at politiet har «fjernet» aksjonistene, men at de kun har satt opp sperringer rundt områdene som skulle sprenges.

– Politiet har også bedt folk inne på området om å trekke seg ut av området, sier han.

Han opplyser også om at alle vil få hentet teltene sine.

Ønsker god dialog

Konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, forteller at de prøver å få til en god dialog med aksjonsgruppen.

– Vi har snakket med gruppen i dag, og prøver å ordne et sted for telting som kan være både et trygt og akseptabelt sted for begge parter. Vi håper på å konkludere noe i løpet av morgendagen.

Har du en kommentar til politiets arbeid?

– Vi må jo nødvendigvis gjøre det arbeidet som skal til for å sørge for god sikkerhet, sier han.

