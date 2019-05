VANT FREM: Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad (t.h), er en av de som sendte inn et kompromiss-forslag det endelige vedtaket er basert på. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kompromiss i bitter vindmølle-strid i MDG

FORNEBU (VG) MDGs landsmøte har stemt ned to omstridte forslag i hver sin retning, og vedtatt et kompromiss i den splittende saken om utbygging av vindmøller på land.

Lørdag stemte partiet for å stille seg bak en innstilling fra redaksjonskomiteen om at utbygging av vindmøller på land bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og ikke skje i uberørt natur. De slår også fast at all utbygging skal skje skånsomt med lokal involvering.

– Vi mener dette er en god og balansert politikk som tar hensyn til både klima, natur og artsmangfold. Vi tillater vindkraft på land, men skal ikke bygge ut i områder med urørt preg eller som rammer samiske interesser, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad til VG.

Dette er et kompromiss mellom to sider i partiet: I en heftig vindmølle-debatt på MDGs landsmøte fredag, stod kampen mellom grønn energi, og vern av naturområder - begge MDG-hjertesaker.

De som er mot vindmøller på land, mener det vil føre til uopprettelige inngrep i naturen. Andre mener behovet for grønn energi er så stort at man ikke har råd til å la være.

Også i flere andre partier, blant annet Frp, har det vært heftig kamp om vindmøller på land under årets landsmøtesesong.

FORNØYD: MDGs andre talsperson, Une Aina Bastholm, ville ikke flagge standpunkt før vindmølle-vedtaket. Nå stiller hun seg bak Hermstad, som er fornøyd med at partiet landet på et kompromiss. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Nederlag for to omstridte forslag

Én av de som har sittet i redaksjonskomiteen, er gruppesekretær Trine Jacobsen Rydland. Hun fortalte før avstemningen at komiteen jobbet til klokken 02:30 natt til lørdag. Hun forteller at de utformet sin innstilling basert på et kompromiss-forslag sendt inn av blant annet talsperson Arild Hermstad, og ikke basert på egne synspunkter i den betente saken.

Kompromisset MDG vedtok er en endring av et resolusjonsforslag en rekke sentrale MDG-politikere stilte seg bak, men som ble nedstemt:

Forslaget gikk på å sterkt begrense utbygging av vindkraft på land, kun til områder der det allerede er utbygget industri. Under debatten fredag advarte motstandere av forslaget om at det i praksis vil bety nei til alle vindmøller på land.

– Det vil være et totalforbud mot vindmøller på land, og det kan vi overholde ikke stå for som et miljøparti, sa Ståle Sørensen i Viken MDG.

NEI-VIND: Vindmøller på land har ført til stor kamp i de fleste Norske partier i vår. Bildet viser vindturbiner i Eigersund. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Erik Reitan i Bergen MDG, er en av de som stod bak det originale forslaget. Han trakk frem FNs naturmangfoldsrapport som slår fast at tap av naturmangfold er en like stor trussel som klimaendringer.

– Vi må løse klimaproblemet uten å helle naturen ut med badevannet, og vi må utvikle bedre teknologi uten å subsidiere den med gratis naturødeleggelser, sa han.

Landsmøtet stemte også ned et endringsforslag som lød «Verden og Norge trenger mer fornybar kraft og det bør derfor gis flere konsesjoner til landbasert vindkraft».

Splittet på tvers

Likevel er det fortsatt betydelig uenighet om vindkraft i MDG, og uenighetene legger seg ikke langs de vanlige aksene: Under debatten fredag gikk partimedlemmer fra samme lokallag, og fra Grønn Ungdom, én etter én opp på talerstolen og talte mot hverandre.

Flere talte for at at MDG som et miljøparti ikke kan la være å ta ansvar for at Norge skal produsere den grønne energien Europa trenger, når man har muligheten.

– Vi er ikke et parti som kutter kabler og kun setter Norge først - det kan Rødt ta seg av, sa Herman Ekle Lund i Viken MDG, samtidig som han understreket at naturen er sårbar og man må ha strenge restriksjoner på vindmølle-bygging.

Flere manet også til at partiet måtte samle seg om saken, og ba fredag delegatene stille seg bak et kompomiss-forslag.

MER STØTTE: Et overveldende flertall på MDG-landsmøtet vil satse mer på vindmøller til havs, som disse i Danmark. Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

