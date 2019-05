BESLAG: Her bærer politifolk ut beslag fra samboerparets bolig i Oslo. PST opplyser nå at de ha fått svar på tekniske undersøkelser. Foto: Helge Mikalsen

Bertheussen-saken: PST har fått svar på tekniske undersøkelser

PST er svært ordknappe om etterforskningen mot Laila Anita Berhtheussen, som er mistenkt for hærverk og trusler mot sitt eget hjem.

– Det kommer til å ta lang tid før vi kan gå ut med mer informasjon i denne saken. Hvor lang tid kan jeg ikke tidfeste eksakt, sier politiadvokat Thomas Blom til VG.

– Hvorfor det?

– Etterforskningen tar tid. Vi har gjennomført en rekke tekniske undersøkelser. Noen av dem har vi fått svar på, andre har vi ikke fått svar på, sier Blom.

Han opplyser at mistanken mot Bertheussen fortsatt står ved lag.

Hærverk og trusler

28. mars gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister etter at samboer Laila Anita Bertheussen ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets felles hjem i Oslo.

expand-left arrow-right GJORDE UNDERSØKELSER: 14. mars gjorde politiet undersøkelser i boligen til Bertheussen og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Da var hun allerede siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen og ved det gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.

FAKTA: Trusler og hærverk 6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev «rasisit» og «rasist» på familiens hus og bil. Det var festet en hyssing til bensintanken, som skal ha vært forsøkt påtent. 17. januar var det brann i en søppelkasse på utsiden av huset. 11. februar fant politiet et tøystykke med flasker bundet fast på bilen. Det var spor av brennbar væske i flaskene. 2. mars ble det funnet et truende brev i postkassen. 10. mars sto bilen til familien i brann. Vis mer vg-expand-down

Bertheussen nekter straffskyld og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken mot henne er bygget på indisier.

«Regner med at alt henlegges ut fra hva som foreligger, det vil si ikke foreligger, per i dag» skrev Elden i en tekstmelding til NRK 12. april, etter at Bertheussen hadde vært i nye avhør.

Elden beskrev avhørene som «frie og konfronterende» overfor Dagbladet.

– Jeg har ikke hørt noe om nye avhør. Hun er ikke blitt siktet for de forholdene hun er mistenkt for, skriver Elden til VG.

Siden mistankene ble kjent, har det vært stille rundt saken som fikk enorme konsekvenser for Wara. Erna Solberg omtalte saken som en «tragedie» for Wara og hans familie og sa at hun gjerne skulle vært den foruten.

VG har forsøkt å få svar på flere spørsmål om mistankene. PST opplyser at det ikke er aktuelt å si mer om saken på nåværende tidspunkt.

SIKTET: Laila Anita Bertheussen er siktet for å diktet opp et straffbart forhold i forbindelse med at familiens bil ble påtent 10. mars. Foto: PRIVAT

Møtte opp på teater

I forkant av Waras sjokkexit fra politikken hadde politiet henlagt saken mot Black Box Teater, som hadde filmet Waras hus til et teaterstykke.

Hendelsene mot Wara og familien startet i etterkant av teaterstykket «Ways of seeing», der det ble brukt bilder av deres bolig.

Bertheussen gikk hardt ut mot Black Box Teater for dette.

Det er kjent at Bertheussen selv dukket opp under forestillingen og filmet stykket og tilhørerne.

GIKK AV: 27. mars gikk Wara av som justisminister. Foto: Frode Hansen

Overvåkning sentralt

Ifølge VGs opplysninger satte PST opp et kamera i nabolaget til Wara i forbindelse med etterforskningen.

Det aktuelle kameraet har gitt etterforskerne et oversiktsbilde langs en akse ved samboerparets bolig i Oslo, får VG opplyst.

Etter det VG forstår, er PSTs etterforskere både opptatt av hva videomaterialet viser og ikke viser.

Et kvarter før branntilløpet i bilen til Wara ble oppdaget, skal utgangsdøren til bolighuset ha stått åpen.

At døren sto åpen, sammenholdt med at det ikke er registrert andre bevegelser i området rundt eller ved huset i tidsrommet da brannen brøt ut, skal være et sentralt bevis i saken mot Bertheussen, ifølge NRK.

Publisert: 28.05.19 kl. 16:34