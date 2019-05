REAGERER: – Praksisen med kontrakter sier mye om holdningene man har til eldre, sier Sveinung Stensland, Helsepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Hallgeir Vågenes

Reagerer på bruken av antiselvmordskontrakter

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, kaller bruken av antiselvmordskontrakter «uverdig».

Nå nettopp







Tirsdag skrev VG om bruken av antiselvmordskontrakter i Oslo. Dette er avtaler hvor eldre signerer på at de ikke skal skade eller drepe seg selv i gitte tidsperioder.

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, reagerer på kontraktbruken.

– I stedet for å lage et opplegg hvor eldre forplikter seg til å ikke ta selvmord burde de som tar ansvar for eldreomsorgen sørge for et reelt innhold. Det er fattig hvis de tror en kontrakt gir mening med livet, sier Stensland til VG.

Les også: Bestefars selvmord

Stensland kaller praksisen «uverdig», og reagerer også på måten Oslos Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), uttaler seg om dette i tirsdagens VG.

Der sier Dahl at hun er kjent med bruken av slike kontrakter, og at man må «prøve alt i forebyggingsarbeidet».

– Byråden sin begrunnelse virker veldig teknisk og kald. Glede og innhold i livet er det som skal til for at en skal ønske å gå videre med det. Min kur er aktivitet, mat, trivsel og innhold, ikke kontrakter, sier han.

KONTRAKT: VG har fått tilgang på denne kontrakten som er tilgjengelig ved Kampen omsorg+ i Oslo for å forebygge selvmord. Foto: Janne Møller-Hansen

– Sier mye om holdninger

Høyre-politikeren mener Oslo kommune må finne frem stortingsmeldingen «Leve hele livet», som handler om kvalitetsreform for eldre.

– Denne praksisen sier mye om holdningene man har til eldre. Hvis en ser en har en utfordring, og løser det med kontrakter og jus fremfor å se på innholdet i tjenestene en tilbyr da er en ute og kjører og i full fart på vei mot et kaldere og mer teknokratisk samfunn, fortsetter Stensland.

Eldreråd om selvmordstall: – Uverdig situasjon

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgs komiteen på Stortinget, er åpen for bruken av kontrakter – men påpeker at dette ikke er nok.

– Hvis man tenker at bare man får en signatur på kontrakten så er jobben gjort, da bommer man. Der er jeg enig med fagfolk som sier det kan bli en falsk trygghet. Kontraktene må følges opp for at de skal ha noe verdi, sier han, og legger til:

– Det ligger en forpliktelse hos dem som tilbyr kontrakter. Både de ansatte og kommunen må sørge for at de eldre får en verdig alderdom og et liv som er fylt med glede og innhold, sier han.

UENIG: Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er uenig i kritikken fra Stensland. – Jeg kan forsikre ham om at vi stoler på fagfolkene våre når det kommer til helsehjelpen. Foto: Tore Kristiansen

Positiv

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, er på sin side positiv til kontraktene.

– Byråd Tellevik Dahl har en klok holdning til dette når hun sier at alt må prøves i forebyggingsarbeidet. Selvmord blant eldre er et for alvorlig tema til at vi ikke kan prøve ulike virkemidler, sier Kjerkol, og legger til:

– Fagfolkene peker på at slike kontrakter ikke er et godt nok tiltak alene, det må også investeres i aktiv og kreativ omsorg. Akkurat der har Oslo vært en foregangskommune, med rett til en times aktivitetstid for eldre, og kollektivtilbudet «Rosa busser», som hjelper eldre til å komme seg ut på tur, sier hun.

Uenig i kritikken

Oslos Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) er uenig i kritikken fra Stensland – og mener den må stå for hans egen regning.

– Hvis han vil ha et varmere samfunn, bør han kanskje først og fremst unngå å bidra til en polemikk om dette temaet. Jeg tror hver enkelt fagperson der ute gjør sitt aller beste ut fra sine faglige vurderinger for hver enkelt pasient, sier Tellevik Dahl.

– Jeg kan forsikre ham om at vi stoler på fagfolkene våre når det kommer til helsehjelpen, så sørger jeg for at de får det rommet de trenger til å gi best mulig hjelp når det trengs.

Publisert: 22.05.19 kl. 14:14