SIAN-leder slått ned i Bergen – blør fra hodet etter hendelsen

Her blir SIAN-leder Lars Thorsen angrepet under en markering i Bergen lørdag ettermiddag. Flere personer skal være pågrepet av politiet.

Den omstridte islamfiendtlige gruppen SIAN holder lørdag en markering på Festplassen i Bergen.

VG har sett bilder og video fra stedet som viser at SIAN-leder Lars Thorsen blir slått ned, etter at personer tar seg forbi gjerdene som politiet hadde satt opp.

Det var Bergens Tidende som først meldte om saken.

Videobilder fra stedet viser at politiet tar med seg flere personer.

Thorsen har selv publisert en video fra markeringen på sin egen Facebook-profil. I videoen kan man se SIAN-lederen med synlige blodmerker fra hodet mens han blir ledsaget av en politibil.

– SIAN valgte å avbryte markeringen på grunn av steinkastingen og etter at noen forsøkte, og klarte delvis, å bryte gjennom sperringene, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG.

Algrøy ønsker ikke å kommentere hvorvidt noen ble skadet i forbindelse med markeringen.

BTs journalist på stedet rapporterer om svært amper stemning.

En tipsvideo sendt til 2200@vg.no viser øyeblikket stormingen skjer:

SIAN-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Stans markering på Festplassen lørdag. Foto: Eivind Senneset / NTB Scanpix

– Flere og flere folk kom for å demonstrere mot SIAN. De ble skikkelig trigget da taleren sa at Mohammed var en falsk profet. Da stormet de han, og han ble slått ned og begynte å blø fra fjeset, forteller et øyenvitne på stedet til VG.

– Det var fullt kaos. Da politiet begynte å bruke tåregass, følte jeg meg litt utrygg, forteller det samme øyenvitnet.

Han forteller at flere organisasjoner var møtt opp for å markere motstand mot den islamfiendtlige gruppen. Likevel hadde han ikke forventet at SIAN-lederen ville bli slått ned.

Forrige uke endte en SIAN-markering på Furuset med en rekke sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter.

Dømt til betinget fengsel

SIAN-leder Lars Thorsen er tidligere dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer. Også nestleder Fanny Bråten sto tiltalt for flere brudd på rasismeparagrafen, men ble frikjent av Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten anket, og Borgarting lagmansrett kom i august frem til at Bråtens uttalelser ikke rammes av straffeloven om hatefulle ytringer.

Publisert: 22.08.20 kl. 13:53 Oppdatert: 22.08.20 kl. 14:20

