Hurtigruten bekrefter: Filippinske arbeidere på Tom Cruise-skip vil få norsk lønn

Det filippinske mannskapet på MS «Fridtjof Nansen» skal lønnes i henhold til norske vilkår, bekrefter Hurtigruten overfor VG. Sjømannsforbundet mener driften fortsatt er ulovlig.

Både politikere, Sjømannsforbundet og Fellesforbundet har gått hardt ut mot Hurtigrutens bruk av skipet under innspillingen av den nye «Mission: Impossible»-filmen.

Mannskapet på skipet, som nå ligger i Hellesylt i Møre og Romsdal, består hovedsakelig av filippinske arbeidere. Ifølge Sjømannsforbundet tjener de ned mot 29 kroner timen med dagens dollarkurs. Samtidig er flere hundre norske Hurtigruten-ansatte permittert.







Selskapet har tidligere uttalt at de ansatte er sjøfolk som opererer innenfor rammene som gjelder for besetning på NIS-skip. De har også avvist at det foregår sosial dumping på skipet og sagt at de vil tilby lønninger på norsk nivå.

Nå bekrefter direktør Anne Marit Bjørnflaten for myndighetskontakt i Hurtigruten at det utenlandske mannskapet vil få norsk lønn under selve Tom Cruise-oppdraget.

– Vi har ikke lyktes i å få en dialog med Sjømannsforbundet om dette – det kan det gjerne være praktiske årsaker til, men vi vil avlønne mannskapet i henhold til norske vilkår for hele oppdraget, sier hun.

Vil ikke svare på hva de vil tjene

Bjørnflaten ønsker ikke å svare på hva de filippinske besetningsmedlemmene tjener nå og hva de vil tjene med norsk lønn.

Hun understreker at Hurtigruten følger alle internasjonale tariffer og ligger over bransjestandard.

– Vi har ikke i vår policy å gå ut med hyre- og lønnsbetingelser for noen av våre ansatte, hverken norske eller utenlandske, på sjø eller land, sier Bjørnflaten.

Sjømannsforbundet: Advarte Hurtigruten

Sjømannsforbundet mener på sin side at de har hatt dialog med Hurtigruten:

– De har fått flere svar fra oss om at vi ikke inngår kontrakter på basis av ulovlig virksomhet, sier myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet.

– Det kaller jeg en dialog. De får bare ikke svaret de ønsker seg.

Grunnen til at Sjømannsforbundet ikke ønsker å samarbeide med Hurtigruten i denne saken, er at de mener rederiet bryter både NIS- og utlendingsloven.

– Sjømannsforbundet advarte Hurtigruten to dager før operasjonen startet at de kom til å stupe rett inn i to lovbrudd.

MS «Fridtjof Nansen» er et ekspedisjonscruise som seiler under NIS-flagg, og er dermed underlagt internasjonale regler, i motsetning til NOR-registrerte skip. Derfor har Hurtigruten anledning til å bruke filippinsk mannskap.

Bjørnflaten i Hurtigruten sa torsdag at MS «Fridtjof Nansen» ikke er valgt for å spare kostnader, men fordi skipet er best egnet til dette oppdraget, blant annet med tanke på smittevern.

Næringsminister Iselin Nybø har nå bedt Hurtigruten om et oppvaskmøte om at skipet fungerer som hotell.

Flere politikere har også kritisert Hurtigrutens bruk av skipet til å huse filmproduksjonen og bruken av utenlandske besetningsmedlemmer.

– Våre skip er bygget for ekspedisjonsseilinger. Du kan ikke dra til skipet og leie deg rom. Chartringen av MS «Fridtjof Nansen» til filmproduksjonen er en helt ekstraordinær situasjon, og Sjøfartsdirektoratet har allerede slått fast at vi ligger godt innenfor det eksisterende NIS-regelverket, har Bjørnflaten i Hurtigruten sagt om kritikken.

