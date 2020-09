Foto: Odin Jaeger

Politikere hardt ut mot Hurtigruten: – Utrolig dårlig dømmekraft

UT MOT HURTIGRUTEN: Sylvi Listhaug mener Hurtigruten burde følt på samfunnsansvaret sitt og brukt norsk mannskap om bord MS «Fridtjof Nansen». Foto: Helge Mikalsen, VG

Flere politikere reagerer på Hurtigrutens bruk av MS «Fridtjof Nansen» til å huse «Mission: Impossible»-produksjon, og bruken av utenlandske besetningsmedlemmer. Hurtigruten avviser kritikken.

– Jeg synes det er utrolig dårlig dømmekraft av Hurtigruten når vi vet at mange norske sjøfolk er permitterte i disse dager.

Det sier stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) om at skipet MS «Fridtjof Nansen» bruker filippinske arbeidere, i forbindelse med at de huser Tom Cruise og resten av filmproduksjonen under filmingen av den syvende utgaven av «Mission Impossible». Skipet ligger nå til kai i Hellesylt.

VG skrev mandag at Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har politianmeldt Hurtigruten for det de mener er brudd på utlendingsloven. De mener at skipet i dette tilfellet regnes som et hotell, og at man derfor må ha arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge.

Skuffet

Listhaug mener Hurtigruten burde tatt samfunnsansvar og hentet tilbake noen av de norske ansatte som selskapet har permittert. Hun sier det er skuffende at Hurtigruten permitterer norske sjøfolk, ber om krisehjelp fra staten og bruker utenlandsk arbeidskraft til langt lavere lønninger.

– Jeg hadde trodd bedre om Hurtigruten. De mottar årlig hundrevis av millioner skattepenger for å frakte folk og gods langs kysten i Norge. Så presterer de å løse oppdraget på denne måten.

TIL KAI: Hurtigruteskipet Fritjof NanseN til kai i Hellesylt Foto: Odin Jæger

MS «Fridtjof Nansen» er et ekspedisjonscruise som seiler under NIS-flagg, og er dermed underlagt internasjonale regler, i motsetning til NOR-registrerte skip. Derfor benytter Hurtigruten filippinsk mannskap, som ifølge Sjømannsforbundet tjener ned mot 29 kroner med dagens dollarkurs.

«Cowboy-tilstander»

Også Arbeiderpartiets Terje Aasland reagerer kraftig og sier det blir helt galt å bruke cruisebåt som hotell.

– Dette er cowboy-tilstander hvor vi får etablert cruiseskip med det formål at de skal drive hotell med lavere lønn enn hotellansatte får.

Han er krystallklar på at NIS-loven må ha blitt brutt og at det ikke skal være mulig å tolke loven dit hen at man kan bruke en cruisebåt som hotell når den legger til. Han fatter heller ikke at Sjøfartsdirektoratet mener driften er lovlig.

– Hvis det er lov, er loven feil. Da må vi endre loven.

Aasland har sendt spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) der han lurer på om NIS-skip har lov til å operere som hotellskip. Han har ikke fått svar.

Arbeiderpartiet gikk sammen med Senterpartiet og SV i fjor og fremmet et forslag om å stramme loven for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann. Den støttet ikke Fremskrittspartiet, men de gikk sammen om et forslag om å be regjeringen sette ned et utvalg.

Listhaug sier Frp ønsket å avvente forslagene fra utvalget som nå jobber med nettopp dette.

– Men hvorfor gikk ikke dere, som kaller dere sjøfolkenes parti, med på forslaget?

– Vi skal vite hva vi gjør for å sikre at resultatet blir flere norske sjøfolk på norske skip. Vi kommer til å støtte gode forslag som bidrar til at sjøfolk i Norge kan beholde jobbene sine, og legge til rette for flere norske sjøfolk på norske skip.

COWBOY-TILSTANDER: Arbeiderpartiets Terje Aasland sier han ikke fatter at Sjøfartsdirektoratet mener driften til Hurtigruten og skipet MS «Fridtjof Nansen» er lovlig. Foto: Frode Hansen

Ikke enige i kritikken

– Dette er en konstruert uenighet, sier Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, til VG.

Hun sier at Hurtigruten ikke ønsker å bruke sine ekspedisjonsskip som flytende hoteller i norske fjorder.

– Sjøfartsdirektoratet har allerede avklart at vi ligger godt innenfor NIS-regelverket. Dessuten har vi i dette konkrete tilfellet tilbudt mannskapet lønn i tråd med norske vilkår, så vi er ikke enige i kritikken fra Listhaug og Aasland.

Ifølge Bjørnflaten kan ikke MS Fritjof Nansen defineres som hotellskip. Dette fordi det er produksjonsselskapet som har chartret skipet i en kort periode kun for sine medarbeidere.

– På et hotellskip er det åpent for hvem som helst å booke seg en lugar. I dette tilfellet er det ikke mulig å booke seg en lugar, så å si at dette åpner for at cruiseskip generelt kan ankre opp som langtidshoteller i norske havner og drive hotellvirksomhet i konkurranse med norske hoteller, stemmer derfor ikke.

IKKE ENIGE: Direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten sier de ikke er enige i kritikken de får fra Listhaug og Aasland. Foto: Hurtigruten

– Opererer i hard konkurranse

Bjørnflaten har tidligere uttalt til VG at Sjømannsforbundet er godt kjent med at det ikke foregår «sosial dumping» på NIS-skip.

– De ansatte er sjøfolk som opererer innenfor rammene som gjelder for besetning på disse skipene.

– MS «Fridtjof Nansen» er ikke valgt for å spare kostnader, men fordi skipet er best egnet til dette oppdraget, ikke minst av smittevernfaglige hensyn, legger hun til.

Hun sier Hurtigruten i denne saken har bedt Sjømannsforbundet om en dialog om hvor lønnsnivået bør ligge, og at selskapet vil tilby lønninger på norsk nivå.

– Betyr dette at dere vil endre lønnsnivået på permanent basis for utenlandske arbeidere?

– Vi opererer våre NIS-skip, både langs norskekysten og internasjonale farvann, i hard konkurranse med andre globale aktører. Vi følger internasjonale tariffavtaler, men vårt lønnsnivå ligger over bransjestandard.

