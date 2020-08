Trond Giske talte til årsmøtet – AUF forlot salen

STEINKJER/TRONDHEIM (VG) – Ingen har krav på en ny sjanse, sa Trond Giske under sin tale i Trøndelag Arbeiderparti lørdag. AUF forlot salen da han inntok talerstolen.

– Vi marker vår protest mot en stortingspolitiker som ikke har erkjent at han har trakassert unge jenter, mer kommentar enn det har vi ikke, sier Håkon Einarsve, leder i Trøndelag AUF.

Det er to og et halvt år siden Arbeiderpartiet konkluderte med at daværende nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske har beklaget at han har opptrådt på en måte som enkelte har opplevd som upassende og ubehagelige. Han har avvist anklagene om seksuell trakassering og sagt at flere varsler er grunnløse og falske.

AUF: Medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsparti gikk ut av salen og samlet seg utenfor lokalet under Trond Giskes tale. Foto: DAVID ENGMO

– I 2017 sa jeg offentlig unnskyld for dem som har opplevd ugreie ting med meg. Unnskyldning står fremdeles ved lag. Jeg gledet meg til å lede Trøndelag Arbeiderparti, men ingen har krav på en ny sjanse, sier Giske til forsamlingen i Trøndelag lørdag.

Giske innledet talen sin ved å si at «Vi er ved veis ende nå», før han fortalte om hva som var motivasjonen sin for å gå inn i politikken for flere tiår siden.

– Da jeg sa ja til å lede Trøndelag Ap, var det fordi kampen mot urettferdighet ikke er over. Jeg ville være med å bygge distriktsvennlig og folkevennlig parti, som henter hjem våre velgere fra Senterpartiet, sier han.

– Vil klare meg bra

Han sier at han hadde ambisjoner om at Trøndelag Arbeiderparti skulle bli et vinnerlag, men at han lever godt med at det ikke blir med ham i spissen.

– Nå håper jeg at dere vil bygge det nye Ap som vi i organisasjonsutvalget foreslår og som vedtas på årsmøtet. En sterk og trygg organisasjon hvor alle kan være med og bestemme, men også hvor det er plass for folk som trår feil og sier unnskyld. Et parti for folk, med folk men også av folk. Et raust, folkelig og inkluderende parti.

les også AUF-medlem: – Endelig kom metoo til Trøndelag

Giske avsluttet talen sin med å si at han fremover vil klare seg bra.

– Jeg har giftet meg med den fineste kjæresten i verden, jeg har to nydelige døtre som sørger for at det er solskinn hver dag uansett hvor grått det er. Det har aldri før vært så viktig med fellesskap framfor splittelse, håp framfor frykt, kjærlighet framfor hat. En ny og rettferdig politikk trengs mer enn noen gang, og vi har ingen tid å miste. Lykke til.

Kamp om vervet

Torsdag kveld ble Trond Giske vraket fra innstillingen til ny fylkesledelse, og Rennebu-varaordfører Marit Bjerkås ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap.

Men valget foregår ikke uten kamp, etter at det på lørdagens årsmøte kom benkeforslag på stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol som utfordrer til ledervervet.

På spørsmål om hvordan det føltes å trekke seg, sa Giske til Adressa.no dagen før årsmøtet at han ikke følte at han hadde noe valg.

– Situasjonen med at hvem som helst kan anklage meg for hva som helst uten krav om dokumentasjon, ble for vanskelig. Det er ikke mulig å stå i det. Det tror jeg alle forstår, sa Giske til avisen fredag.

I TRØNDELAG: Trond Giske ankom Trøndelag Arbeiderparti sitt fylkesårsmøte på Clarion Hotel og Congress Trondheim lørdag. Dagen før ble det kjent at Marit Bjerkås blir innstilt som ny leder og at Giske gir seg i politikken. Foto: DAVID ENGMO, VG

Valgkomiteen kom med en ny innstilling etter en uke der blant annet at Sandra Skillingsås (29) sto frem i Adressa og fortalte om ukultur i Trøndelag Ap. AUF i Trøndelag trakk senere sin støtte til Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Fredag kveld meldte Giske på sin Facebook-side at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

–Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skrev Giske.

