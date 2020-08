BEDRE UTEN: Jonas Gahr Støre tror partiet lettere vil kunne ha fokus på politikk fremfor person etter at Trond Giske meddelte at han gir seg i politikken. Her fra landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jonas Gahr Støre tror det blir lettere for Ap etter Giske-exit

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre tror fremtiden til partiet vil bli enklere nå som Trond Giske har varslet at han gir seg i politikken.

– Jeg tror at all oppmerksomheten som er knyttet til person og Trond Giske, som han selv påpeker og som jeg også ser. Det er spørsmål som ikke handler om politikk. Jeg tror det er bra at vi der er ved veis ende, for å bruke hans ord.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG på telefon – på vei til sin egen bursdagsfeiring.

– Tror du det blir enklere nå som Giske sier at han skal gi seg i politikken?

– Ja, jeg tror det. Jeg er lettet over at vi nå har fått valgt en ledelse som jeg tror kommer til å samle støtte og oppslutning, sier han.

Støre sier at det har vært en uke preget av stort engasjement og mye følelser, hvor temaet tillit har vært satt i sentrum. Han nevner spesielt hvordan det han kaller en «ugrei» kultur og varsler fra unge kvinner påvirker tilliten i politikken.

– Jeg synes årsmøtet landet godt med et valg av en leder som er sterk, og som nå får et veldig tydelig oppdrag om å ta tak i disse kulturelle utfordringene og få fokus over på politikk, slik at Ap kan vinne valget i Trøndelag igjen, og bidra til å vinne valget i Norge, sier han.

På spørsmål om Trond Giske burde ha gitt seg tidligere, svarer Støre:

– Det har skjedd nå, og jeg ser fremover.

Da Giske selv holdt tale under lørdagens årsmøte sa han at han hadde ambisjoner om at Trøndelag Ap skulle bli et vinnerlag, men at han lever godt med at det ikke blir med ham i spissen.

Fornøyd med lederen

Etter dramatiske døgn i Trøndelag endte til slutt Ingvild Kjerkol opp som fylkesleder i partiet. Det skjedde etter at valgkomiteen fredag enstemmig hadde innstilt Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu, som kandidat.

Selv var Kjerkol en aktuell kandidat, og det vakte derfor reaksjoner da valgkomiteleder Arild Grande advarte om at det ville kunne komme varsel mot Kjerkol om hun ble innstilt.

Kjerkol ble derimot fremmet som kandidat som benkeforslag under årsmøtet, og vant valget med 156 mot 75 stemmer.

Støre forteller at han er godt fornøyd med at årsmøtet landet på Ingvild Kjerkol som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, og mener hun er en ledende politiker han har tillit til.

Han har selv snakket med henne etter valgseieren, og sier at den samtalen først og fremst handlet om det hun nå står foran og for å formidle at hun skal få den støtten hun trenger.

NY LEDER: Ingvild Kjerkol vant fylkesvalget i Trøndelag Arbeiderparti lørdag. Foto: David Engmo

Den nye fylkeslederen sa selv til VG lørdag kveld at hun åpnet for å bli statsråd, men Støre vil ikke kommentere om dette kan være aktuelt.

– Jeg setter ikke opp lister i offentligheten over det nå. Først har vi et valg vi skal vinne, sier han.

RINGER SJEFEN: – Hei, Jonas! Nå går det bra, nå har jeg en god følelse, sier Ingvild Kjerkol når sjefen selv ringer for å gratulere, partileder Jonas Gahr Støre. Foto: David Engmo

Kan være behov for samtaler

Selv tok Kjerkol et kraftig oppgjør med hvordan prosessen opp mot valget hadde vært da hun sto på talerstolen i Steinkjer lørdag. Hun gikk kraftig ut mot Arild Grande, og mener at han har brutt rutiner for både valgprosesser og varsling.

Grande har selv varslet at han ønsker en gjennomgang av konflikten som oppsto mellom ham og den nye fylkeslederen av partiet sentralt.

– Vil dere granske konflikten mellom Grande og Kjerkol?

– Her må vi være ryddige. To tredjedeler av årsmøtet valgte Kjerkol, som de kjenner godt gjennom mange år i politikken i Trøndelag. Vi har ikke mottatt noen varsler på Ingvild Kjerkol, sier han, og legger til:

– Vi har klare regler for varsler, de skal leveres til partikontoret og håndteres derfra. Jeg er veldig opptatt av å ta varsler ikke bare på alvor, men på korrekt alvor. Det kan være behov for å snakke gjennom hva det vil si å fremme påstander i varsels form uten å ha levert inn varsler, men det får vi ta i tur og orden. Det viktige nå er at det nye laget kommer i gang, sier Støre.

VILLE IKKE HA KJERKOL: Leder av valgkomiteen, Arild Grande, ønsket ikke at Ingvild Kjerkol skulle bli leder av Trøndelag Arbeiderparti. Foto: David Engmo

Han mener at det allerede har skjedd mye opprydningsarbeid i Trøndelag Arbeiderparti, og at den siste ukes dramatikk har vist at det er viktig å ta tillit på alvor.

– En del av det som har kommet opp i dag, har røtter tilbake i tid, men også helt opp til vår tid. Jeg tenker at det Trøndelag Arbeiderparti gjorde denne uken, hvis det er tvil rundt spørsmålet rundt å ta dette på alvor, så går det ut over tilliten. Det er et veldig viktig budskap som gjelder i Trøndelag, men også resten av landet, sier han.

– Grande sa fra talerstolen i dag at han «hadde sett folk bli støtt ut, nærmest gått til grunne i vårt parti. Som ikke handler om en enkeltperson, men en kultur». Hva kan man gjøre for å bli kvitt den kulturen?

– Hvis det forekommer, er det totalt uakseptabelt. Da må vi få lys på det og trygghet for at de som opplever det sier ifra. Jeg vil arbeide for å få den kulturen bort.

– Kommer du til å ta en prat med Grande om hva det er han mener?

– Nå har jeg først og fremst pratet med Ingvild Kjerkol om det hun står foran og at hun skal få den støtten hun skal få, og så skal vi jobbe for en god og trygg partikultur.

Publisert: 29.08.20 kl. 21:34 Oppdatert: 29.08.20 kl. 21:49

