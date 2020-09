SOSIAL AVSTAND: Tidligere i august ble fadderuken på det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo avholdt med avstand. Foto: Ola Vatn, VG

Skal forske på hvilke studenter som blir mest smittet

Folkehelseinstituttet og OsloMet lanserer i disse dager en studie om studenter som får fysisk undervisning blir mer coronasmittet enn andre.

Spørsmålet prosjektleder Atle Fretheim ved FHI stiller seg, er om nedstengte høgskoler og universiteter faktisk bidrar til å minske smittepresset i befolkningen.

– Det gjøres nesten ikke noen studier på dette i hele verden. Det er fordi det er politisk, juridisk og praktisk krevende, sier han til VG.

Sender spørreskjema

Men nå skal altså Folkehelseinstituttet og OsloMet gjøre et forsøk. Denne uken sender de ut et tilbud om å delta til alle landets universiteter og høgskoler, slik at studentene kan svare via et spørreskjema.

Målet er at mellom 60.000 og 70.000 studenter skal delta.

Studien tar sikte på å avdekke hvor mye digital undervisning studentene får og om de har fått påvist smitte. Spørreskjemaet vil også handle om hvilken type liv studentene lever utenom studiene også og hvilken bosituasjon de har.

– Dette er ikke noen perfekt studie, men det er antagelig det beste vi kan få til i verden akkurat nå, sier Fretheim.

UTENDØRS: I forbindelse med fadderuken i Oslo i begynnelsen av august hadde mange studenter samlet seg i Frognerparken. Foto: Frode Hansen

Han medgir at det er flere variabler som vil kunne vanskeliggjøre studien, for eksempel om studentene fester mye sammen ved siden av. Flere av smittetilfellene i Bergen har blitt knyttet til fadderuken og studentfester i byen.

– Denne typen studier er alltid vanskelig å tolke, det kommer denne også til å bli, sier han.

Det overordnede målet er å få mer kunnskap om de store, inngripende tiltakene i Norge faktisk fungerer.

– Det er ingen tvil om at vi trenger mer og bedre kunnskap om en del av tiltakene, ikke minst når det gjelder de negative konsekvensene. Får vi folk til å holde avstand, går smitten ned. Spørsmålet er hvor effektive avstandstiltakene er for å få folk til å faktisk holde avstand i praksis. Dessuten trenger vi mer kunnskap om de negative konsekvensene for å veie for og i mot. Derfor spør vi noen enkle spørsmål om hvordan studentene opplever undervisning henholdsvis fysisk og digital samt hvilken livskvalitet de har, fortsetter han.

Tror på regionale forskjeller

Professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø synes det er bra at studien gjennomføres og tror at studien vil avdekke funn som man allerede ser tendensene av.

– Det burde være gitt at de som holder seg hjemme og har digital undervisning, blir mindre utsatt for smitte enn andre. Man vil kanskje se ulikheter i smittepresset mellom regionene, ettersom det er store forskjeller i forekomsten av nye tilfeller. De vil kunne avdekke at dette også gjelder blant unge, sier han til VG.

LEDER PROSJEKTET: Atle Fretheim er forskningsdirektør i FHI. Bildet er tatt i en annen forbindelse i 2013. Foto: Terje Bringedal, VG

Han har tidligere uttalt seg om konsekvensene for barna ved nedstengning av skolene, og er skeptisk også til effekten for studenter.

– Situasjoner som er mye farligere, som reising og cruisebåter, er tillatt. Men myndighetene har vært mer opptatt av kontroll av barn og studenter, som ikke blir spesielt syke. Barnehager, skoler og universiteter er blant de mest og best organiserte områdene i samfunnet der smitteverne, avstanden og renholdet fungerer, sier han.

Studentene: - Det trengs

For Andreas Trohjell, som er leder av Norsk studentorganisasjon, er dette etterlengtet.

– Det trengs. Det er utrolig bra at de gjennomfører det. Det er viktig å få tall og statistikk på det man nå synser og tror mye om, sier han til VG.

Han ber om at studentene involveres i prosessen og venter spent på resultatet. Han tror studien vil avdekke det man allerede har sett i mer lokale undersøkelser.

– Vi vet allerede fra noen lokale undersøkelser at motivasjonen går ned. Det kan også føre til mer ensomhet, noe som fører til mer frafall. Det er det viktig at utdanningsinstitusjonene tar innover seg, sier han.

