ÅSTEDET: De to barna Gabriel (1) og Mikaels (7) ble funnet døde på en adresse i Lørenskog om morgenen 19. juli i år. Moren er siktet for drapene. Foto: Harald Henden, VG

Dobbeltdrapet i Lørenskog: - Tømte barnas bankkonto

Moren er siktet for å ha drept sine to barn. Samtidig skal hun ha tømt sparekontoen deres.

– Vi er kjent med at hun bevisst tømte barnas bankkontoer i forbindelse med at hun skal ha drept dem. Vi har bedt om at det etterforskes som underslag fra barna, og politiet har bekreftet at de har tatt beslag i pengene, sier advokat John Christian Elden til VG.

– Vi kan vanskelig spekulere i årsakene til underslaget, men handlingen i seg selv står nok sentralt både når det gjelder hennes tilregnelighet og planmessigheten ved drapene, fortsetter Elden.

Opplysninger til VG: Mor pekte mot far som drapsmann

Det var om morgenen 19. juli at brannvesenet rykket ut til en leilighet i Lørenskog etter å ha fått melding om et mulig branntilløp. Da brannmannskapene tok seg inn i boligen, ble de møtt av et forferdelig syn:

To døde barn og en tilsynelatende hardt såret kvinne.

Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene ikke sto til å redde.

Da politiet ankom åstedet, pekte morens opplysninger og uttalelser i retning av at faren kunne være gjerningsmann, får VG opplyst. Moren ble selv funnet med kuttskader og sendt til Ullevål sykehus.

I løpet av formiddagen kom faren selv til åstedet i Lørenskog. Han skal da ha forklart at han skulle hente barna, men isteden ble han pågrepet og siktet for drap.

Drapssiktelsen mot faren ble imidlertid frafalt etter kort tid – fordi opplysninger i etterforskningen pekte mot moren som gjerningsperson.

BISTÅR FAR: Advokat John Christian Elden. Foto: FRODE HANSEN

Obduksjonsrapport: Barna ble kvalt

Politiet mener den drapssiktede moren kvalte de to mindreårige barna i løpet av natten eller tidlig om morgenen, får VG opplyst.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på disse sidene av etterforskningen nå, men kan bekrefte at vi også har bedt politiet om å etterforske hennes forsøk på å legge skylden på ham som en bevisst falsk anklage. Vi har fått bekreftet at de gjør det, og da er det naturlig for oss å avvente utfallet, sier Elden.

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt opplyser til VG i en e-post at hun ikke ønsker å kommentere konkrete etterforskningsskritt av hensyn til den pågående etterforskningen.

– Saken er under etterforskning, dokumentene er klausulerte og underlagt taushetsplikt. Min klient samarbeider med politi og de rettsoppnevnte sakkyndige, sier den drapssiktede morens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til VG.

Alvorlig bekymringsmelding

Høsten 2019: Politiet på Romerike ble kontaktet av familiefaren om en uttalelse moren skal ha kommet med, ifølge et barnevernsnotat. Politiet vurderte uttalelsen som såpass alvorlig at de vedtok å sende en bekymringsmelding til barnevernet.

Ifølge Romerikes Blad brukte barnevernstjenesten i Rælingen kommune, som var tobarnsmorens daværende hjemkommune, drøyt tre uker på å undersøke og henlegge saken.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum. Foto: NTB

Avisen har også skrevet at det ble gjennomført ett eller flere møter mellom partene i løpet av disse tre ukene. Etter at moren ble siktet for dobbeltdrap, har barnevernet selv bedt Fylkesmannen om å granske deres oppfølging av saken.

– Jeg er kjent med at barnevernet i Rælingen i denne saken har anmeldt seg selv til Fylkesmannen og bedt om at det blir gransket om de håndterte politiets bekymringsmelding mot moren godt nok, sier Elden.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å gi noen ytterligere vurderingen før granskingen er avsluttet.

– Vi kan bekrefte at det ble sendt en bekymringsmelding til barnevernet høsten 2019, men av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere dette ytterligere, skriver politiadvokat Sharma-Sundheim i e-posten til VG.

Enhetsleder for familie og helse i Rælingen kommune, Brynhild Belsom, sier til VG at kommunen ikke kommenterer enkeltsaker uten samtykke fra involverte parter.

Avdelingsdirektør Bente Rygg ved sosial- og barnevernsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken uttalte til Romerikes Blad før helgen at saken fremdeles er til behandling og at de forsøker å avslutte den i løpet av et par uker.

Publisert: 14.09.20 kl. 08:21

