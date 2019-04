FLYSTANS: Hele Vestlandet har radarproblemer, og flytrafikken er stanset. Her fra Bergen flyplass i fjor. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Flystans på Vestlandet på grunn av radarproblemer

Hele luftrommet over Vestlandet ble fredag morgen stengt etter radarsvikt. Rett over 08 begynner noe av trafikken å gå igjen.

Dagbladet var først til å melde om full stans i flytrafikken på Vestlandet. Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor bekrefter til VG at radaren for hele Vestlandet er nede.

– Det er radarutfall på Vestlandet. Reisende må møte opp til normal tid og forholde seg til informasjon fra flyselskapet. sier han til VG.

Øystein Skaar, fungerende lufthavndirektør ved Bergen flyplass i Flesland, sier til NRK at det eneste man vet er at problemene gjelder hele Vestlandet.

Minst fire fly fra Bergen er innstilt fredag morgen. Flere andre avganger er foreløpig utsatt. Bergensavisen skriver av Avinor Flysikring er ansvarlig for radaren.

– Flyene i lufta går i ring i et fast mønster, noe som er standard prosedyre. Vi avventer situasjonen akkurat nå. Vi har stoppet all trafikk midlertidig på Vestlandet. Det er enn så lenge rolig i terminalene, og passasjerene får bare vente. Vi kommer til å oppdatere fortløpende på høyttaleranlegget, sier Skaar til NTB.

Han forteller til VG rett etter 08 at det er begrenset trafikk på Bergen flyplass, og at det kan bli flere forsinkelser ut over dagen.

Publisert: 05.04.19 kl. 07:51 Oppdatert: 05.04.19 kl. 08:15