arrow-left







arrow-right expand-left NYE NESTLEDERE: Sylvi Listhaug og Terje Søviknes er innstilt som nestledere i Frp. Her er de sammen på en regjeringskonferanse i Hurdal i 2018.

Gjør comeback: Søviknes blir Frp-nestleder

Terje Søviknes måtte gå av som Frp-nestleder etter overgrepsanklagene i 2001. Nå er han på vei tilbake i partiledelsen.

Oppdatert nå nettopp







Valgkomiteen i Frp innstiller Sylvi Listhaug og Terje Søviknes som nye nestledere i partiet, melder partiet selv.

– Sylvi Listhaug er en av partiets mest populære politikere, og vi ønsker henne som partiets første nestleder, sier Frank Sve, som er leder for valgkomiteen, i en pressemelding.

Gikk av, kommer tilbake

Per Sandberg trakk seg som første nestleder i partiet i august i fjor. Sylvi Listhaug har vært konstituert i rollen siden september i fjor.

Som andre nestleder hadde Ketil Solvik-Olsen først takket ja til gjenvalg, men han ga denne uken beskjed om at han og familien trolig forlenger sitt opphold i USA og derfor ikke stiller til gjenvalg.

Søviknes gikk høsten 2018 av som Olje- og energiminister, fordi han ønsket mer tid med familien.

– Noen ting er viktigere enn andre her i livet, og selv om jeg med tungt hjerte har tatt dette valget er det en riktig beslutning å dra tilbake til Os fordi jeg trenger mer tid med familien, og ikke minst mine to barn på 14 og 11, sa han da.

les også Søviknes: Jeg trenger tid med familien

Lærer bort om lokalvalg

Nå velger han altså å returnere til rikspolitikken.

– Det er forståelig at presset som statsråd er stort. Nå er det et stort ønske fra partiet å få Terje inn i det organisatoriske arbeidet. Han er den i partiet som har mest erfaringer fra sine mange ordførerperioder. Han har mye å lære organisasjonen når vi går inn i et lokalvalg om hvordan vi skal komme i posisjon, sier Frank Sve, leder for valgkomiteen i Frp.

les også Statsadvokaten: Søviknes-saken blir ikke gjenopptatt

– Ser du noen utfordringer med at Søviknes kommer inn i ledelsen?

- Nei tvert imot. Han er blant dem som har sittet i landet lengst som ordfører. Han er trygg på sin rolle i lokalpolitikken. Det blir mye fokus på det organisatoriske i den rollen vi ønsker han inn som.

Sve er glad for å få to så tydelige politikere med i ledertrioen.

– Søviknes er svært godt likt i sin egen kommune og fylke. Og Sylvi er jo Sylvi. Hun er en av Norges mest populære politikere.

Publisert: 11.04.19 kl. 13:20 Oppdatert: 11.04.19 kl. 13:32