JONAS OG UNNI: Jonas Gahr Støre besøker ofte sin mor, Unni (87) på Cathinka Guldberg-hjemmet i Oslo. Foto: PRIVAT

Ap-Jonas om sin demente mor Unni (87): Preger meg mer enn jeg vil innrømme

FOLKETS HUS (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre (58) fortalte om sin demente mor, Unni Gahr (87) i landsmøtetalen. For å vise hvor mye fellesskapet betyr når familien ikke strekker til.

Også i sin tale til landsmøtet i 2017 berørte Støre mange ved å fortelle om sin far, Ulf Jonas Støre, som gikk bort få måneder før landsmøtet.

Han ville gjerne illustrere hvor viktig fellesskapet er - ved å bruke omsorgsbehov i egen familie som innfallsvinkel.

FELLESSKAP: Ap-leder Jonas Gahr Støre bukket høflig for hyllesten og applausen fra landsmøtet i Arbeiderpartiet etter sin landsmøtetale torsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Jeg bestemte meg ganske sent for å nevne min mor og sykdom i familien i landsmøtetalen. 60.000 til 70.000 mennesker lever med demens i Norge i dag. Dette tallet kan dobles de neste 15 årene.

– Jeg lever veldig nært på det. Moren min betyr mye for meg. Søsteren min og jeg besøker henne. Det preger nok meg mer enn jeg vil innrømme. Derfor var dette en måte å nærme meg fellesskapet på - fra det aller nærmeste, svarer Støre på VGs spørsmål om hvorfor han holdt frem moren i talen.

Han startet med å fortelle forsamlingen på flere hundre delegater og gjester på landsmøtet om at det er Unni som er aller viktigst i livet hans nå.

– Det viktigste i mitt liv nå er forholdet til moren min. På landsmøtet for to år siden fortalte jeg om far på sykehjem og livet og opplevelsene hans der på det siste. Far er gått bort, men mor er på sykehjem på femte året. Mor lever med demens som tusenvis av andre i dette landet. Det er veldig vondt for mor og det er vondt for oss som er pårørende. Det er en situasjon mange kjenner på og har delt. Vi i familien forsøker å gjøre det beste vi kan, vi trøster hverandre i familien og vi besøker og trøster mor. Vi tror det har en betydning, innledet Ap-lederen - uten manuskript.

Så kom han til sitt politiske poeng.

– Men vi i familien kan ikke gi mor trygghet. Det er for mye for oss. Da er det et annet og større felleskap som trår til. Velferdsstaten virker. Mor er på Cathinka Guldberg sykehjem på Lovisenberg. Der er hun trygg, og vi er trygge. Hun blir tatt veldig godt vare på. Det er veldig flott å se, sa Støre i talen.

- Antyder du at private, kommersielle drivere ikke bør få drive den typen omsorg som din mor Unni nå får?

– Vi har en variasjon i Norge. Min mors sykehjem er et ideelt drevet sykehjem som har avtale med kommunen. Det har jeg gode ting å si om. Jeg vil ikke anklage de som jobber i private, kommersielle sykehjem for å gjøre en dårlig jobb. Men jeg mener dette er tjenester som fellesskapet i hovedsak skal ha ansvar for, i motsetning til Frp i Oslo som vil konkurranseutsette alle sykehjem, svarer Støre.

