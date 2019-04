SINT OG SKUFFET: Richard Storevik er de ansattes representant i styret i Leirvik AS på Stord. – Dette ville aldri skjedd under Jens, sier han. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Skuffet lokalpolitiker: Må melde meg ut av AP

– Jeg er kjempeskuffet og det er med tungt hjerte jeg må melde meg ut av partiet, sier tillitsvalgt og Ap-politiker Richard Storevik.

Nå nettopp







Det sier tillitsvalgt og Ap-politiker Richard Storevik ved Leirvik AS til VG lørdag formiddag, bare timer etter at Ap-leder Jonas Gahr Store og LO tapte kampen om Lofoten.

Storevik kan ikke leve med dagens Ap-vedtak om å oppgi konsekvensutredningen av det oljeinteressante feltet Nordland VI.

– Dette er svakt og det ville aldri skjedd under Jens. Jeg er vokst opp i røffe kår og jeg må stå for det jeg sier. Jeg må kunne gå hjem til mine og si at Arbeiderpartiet står for den beste politikken for oss. Det gjør de ikke lenger, sier Storevik.

les også Støre og LO tapte kampen om Lofoten

Han er de ansattes representant i Leirvik AS – en hjørnestensbedrift i oljeindustrisamfunnet på Stord, som blant annet har bygget og levert boligdelen til Johan Sverdrup.

– Vi er veldig avhengig av oljeindustrien her på Stord og nå møter vi tomme haller i juni. Når det ikke er ro, er det ikke investeringslyst. Noe som igjen ikke gir oss de mulighetene vi trenger for å omstille oss. Dette skipet som skal dreies på nå er et enormt skip, men da må vi ha en motor som går, fortsetter Storevik.

les også Trolig Aps nye nestleder: Derfor kjemper han for å beholde oljeplanen

Han legger ikke skjul på sin enorme skuffelse over lørdagens vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte.

– Dette var jeg ikke forberedt på. Jeg trodde de skulle stå for det de sa. Arbeiderpartiet var et industriparti. Nå sier partiet. «Klar dere selv». Dette vedtaket gjør at jeg må melde meg ut av partiet. Det er trist – og jeg som akkurat skulle gå i gang med lokalvalgkamp for Arbeiderpartiet, sier Richard Storevik.

Han står «bare» på 23. plass, men var helt sikker på at han ville bli valgt inn i kommunestyret likevel.

– Det ville alle mine klubbmedlemmer og mange flere sørget for, sier Richard Storevik.

Han vet at folk ikke er glad for at han nå melder seg ut av partiet – han som skulle være industriens mann i kommunen.

– Men jeg hadde sagt ifra at hvis dette skjer, så må jeg melde meg ut. Arbeiderpartiet er ikke noe alternativ for meg lenger. Jeg håper de er beredt og vet hva de gjør, sier Richard Storevik.

Publisert: 06.04.19 kl. 14:52