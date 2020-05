NEKTER: Drapssiktede Tom Hagen (70) bestrider politiets anklager om at han har drept sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, eller medvirket til en slik handling. Foto: Helge Mikalsen, VG

Opplysninger til VG: Tom Hagen nevnte krypto-eksperten i tidlig avhør

Allerede dagen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, snakket Tom Hagen (70) med politiet om krypto-eksperten som nå er siktet for frihetsberøvelse.

VG får opplyst at den 70 år gamle milliardæren fortalte politiet om en ung mann som hadde god kunnskap om kryptovaluta, og som han hadde hatt flere samtaler med.

Det skal ha vært Tom Hagen selv som nevnte mannen i forbindelse med sin egen interesse for kryptovaluta, får VG opplyst.

Flere ganger omtalte han den nå siktede mannen i 30-årene som «gutten», og da politiet spurte om navnet, svarte Tom Hagen at han ikke husket, får VG opplyst.

Han viste deretter til et familiemedlem som husket navnet.

Holden: Hagen var åpen om kontakten

VG er kjent med at familiemedlemmet ble avhørt i samme periode – altså i begynnelsen av november 2018, og at han ga navnet til politiet. Da avhøret fant sted hadde Tom Hagen status som fornærmet.

– Jeg vet ikke hvorfor han ikke husket navnet, men det jeg vet er at han på eget initiativ forteller om mannen og gir politiet mer enn nok grunnlag for å identifisere personen han snakker om, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

– Når var siste kontaktpunkt mellom dem, før forsvinningen?

– Slik jeg oppfatter det så var det lenge før 31. oktober 2018, svarer Holden.

Politiets tidlige interesse for kryptovaluta skyldtes trusselbrevet som lå igjen i huset da Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. I brevet ble hun truet på livet av påståtte kidnappere, og Tom Hagen ble krevd for ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

LØSLATT: Her er advokat Svein Holden på vei inn i Oslo fengsel for å hente drapssiktede Tom Hagen (70) ut av varetekt, da 70-åringen løslatt sist fredag. Foto: Gisle Oddstad

Kartlegger kontakt

Nå er Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen. Han nekter straffskyld, og ble sist uke løslatt fra varetekt etter at Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Forrige uke ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. To dager senere ble siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Han nekter straffskyld, er løslatt og kaller anklagene «absurde».

Like etter pågripelsen sa politiet at de var kjent med mannens kompetanse på IT og kryptovaluta. De bekreftet også at han har en relasjon til Tom Hagen.

Kontakten mellom de to har vært sentralt for politiet å kartlegge, og i jakten på svar har de blant annet avhørt flere vitner.

Telefoner og møter

Ifølge VGs opplysninger er politiet gjort kjent med at de to møttes via en felles bekjent for noen år siden – og at de blant annet har diskutert mulighetene for investeringer i kryptovaluta eller et kryptovaluta-selskap.

Det skal både ha vært telefonsamtaler og fysiske møter, deriblant ved Futurum næringspark hvor Tom Hagen har sitt faste kontor. Det ble imidlertid aldri noe forretningssamarbeid.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til etterforskningen. Advokat Dag Svensson representerer den siktede mannen i 30-årene. Heller ikke han ønsker å kommentere opplysningene i saken.

Tusenvis av dokumenter

I løpet av de siste dagene har forsvarsadvokaten startet på den omfattende jobben med å gjennomgå 15.000-20.000 sider med saksdokumenter i straffesaken.

Dokumentene er klausulerte, noe som betyr at advokaten er pålagt taushetsplikt og dermed avskåret fra å uttale seg om innholdet.

– Hva kan du nå si om grunnlaget for siktelsen mot din klient?

– Vi har ikke fått vite hva som er grunnlaget, så da forstår vi ikke så mye av det. Politiet er referert i avisen at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien, og da forstår jeg ikke grunnlaget for bortføring. Da har de gått bort fra den teorien, svarer Svensson.

FORSVARER: Advokat Dag Svensson bistår den bortføringssiktede mannen i 30-årene som politiet mener besitter kompetanse om kryptovaluta. Foto: HELGE MIKALSEN

Bortføringssiktet åpen for avhør

Forsvareren har muligheten til å angripe siktelsen ved å bringe saken inn for retten, men har foreløpig ikke tenkt i de baner. Han sier det skyldes at statsadvokaten har godkjent den nåværende siktelsen mot klienten.

– Vi satser på at politiet etterforsker saken også med henblikk på å fase ham ut av saken. Ut fra det klienten sier, så bør det være mulighet for det, sier advokaten.

Mannen i 30-årene har vært i flere avhør med politiet det siste halvannet året, først som vitne og senere som siktet.

– Vi stiller til avhør når politiet ønsker det. Han er innstilt på det, men det er ikke planlagt noe nytt avhør nå, sier Svensson.

Publisert: 14.05.20 kl. 05:35

