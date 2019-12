BÆRER VED TIL BÅLET: SP-leder Vedum vil fortsette å kjøre knallhardt på sentralisering, naturressurser og avgifter etter brakvalget i høst. Foto: Fredrik Solstad

Vedum varsler knallhard interessekamp

Sp-lederen sier han hverken bryr seg om å bli kalt bakstreversk, populistisk eller kynisk. Vinner han valget i 2021, vil han reversere regjeringens reformer og nekte staten å bruke pr-rådgivere.

Hjemme på Bjørby gård i Stange har han feiret jul med familien etter et særdeles godt år for Senterpartiet. De gjorde sitt beste lokalvalg noensinne, og kan nå rette blikket mot stortingsvalget i 2021 med gode meningsmålinger i ryggen.

Men han vil ikke sette et klart mål for hva slags oppslutning partiet skal få i 2021, slik han gjorde i fjor jul da han sa til VG at målet er å bli større enn Frp i kommunevalget.

– Når man ser på den sentraliseringspolitikken som har rammet så hardt, har jeg en tanke om at mange kommer til å se etter et alternativ til den kursen Høyre og Frp kjører – så derfor hadde vi den klare målsettingen om å bli et av Norges tre store partier.

Nå er de det. Gjennomsnittet av målingene i desember er ifølge Pollofpolls 17.8, og på en VG-måling i desember svarte 1 av 3 at de foretrakk Vedum som statsminister fremfor Jonas Gahr Støre. Men Vedum vil ikke svare på om han vil bli statsminister.

– Jeg vil få gjennomslag for politikken vår gjennom å få god oppslutning, ved å vinne valg, svarer han.

I dette romjulsintervjuet peker på det han tror vil bli de tre store slagene for Senterpartiet neste år:

Avgifter

Sentralisering

Nasjonalt eierskap over naturressurser

KAFFEKOPPEN: Vedum tilskriver strategien med å reise rundt og drikke kaffe med folk mye av suksessen med Sps vekst. Når Sp snart har hundreårsjubileum, skal han dra på folkemøte i alle fylker. Foto: Fredrik Solstad

Lover pr-stopp

Sp har nylig foreslått å fryse lønnen for de i staten som tjener over 1,5 millioner. Det er i dag 67 personer. Nå tar han et enda kraftigere oppgjør med det han mener er en økende avstand mellom vanlige folk, og de på toppen.

– En ting er når de fysiske avstandene blir for store, men jeg er også sterkt imot en situasjon der avstanden mellom toppledere og de som faktisk gjør jobben blir større. Det er noe unorsk ved det, sier han.

Han trekker frem at han i sommer spurte kommunalministeren hvor mye staten har brukt på konsulenttjenester, og fikk til svar at 348 millioner kroner var brukt på «organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning» første halvår av 2019.

– Det er vanvittig bruk av offentlig penger. Det skaper distanse at man skal bruke penger på tjenester for å kommunisere bedre ut mot befolkningen. Hvis vi får regjeringsansvar og stor nok oppslutning i 2021, så skal staten bruke null kroner på kommunikasjonsbyråer, sier han.

Han lover full stopp av dette i 2021 hvis Sp får regjeringsmakt.

– Da kommer det til å gå ut et brev til alle offentlige etater, der det står at de selvfølgelig skal lage reklameplakater eller sånne ting, men at kjøp av kommunikasjonstjenester, det må de slutte med.

AVGIFTSMOTSTANDER: Vedum hilser på noen naboer som kjører forbi. Han vil kutte drivstoffavgifter, og har ingen tro på «klimabelønning», også kalt Karbonavgift til fordeling (KAF). Foto: Fredrik Solstad

Ingen tro på «klimabelønning»

Sp-lederen har lenge snakket på inn og utpust mot avgifter som han mener rammer urettferdig. I partiets siste alternative budsjett reverserer de avgiftsøkningen på drivstoff fra 2017. Men Siv Jensens skatte-frieri, kaller han en «hersketeknikk».

– Det er galt når regjeringen har økt momsen på kollektiv, økt avgiftene på transport og kuttet i pendlerfradraget – det rammer det dem som har lange avstander geografisk, og de med lavest inntekt, sier han.

– Det jeg brenner for, er den norske visjonen som har vært at det er fantastisk at vi har folk som bor ute på de minste øyene fordi det skaper verdier at folk bor der. For regjeringen fremstår det som et problem at de bor der, det er så dyrt, de er så gamle, alt er trøblete.

Løsningen på interessekampene han skisserer, mener han altså må finnes i et samarbeid mellom Sp og Ap – selv om Ap var skeptiske til Sps alternative budsjett og har spurt hvor de finner pengene til avgiftskutt.

– Vi har vært veldig tydelige på det, for Frp og Høyre har vært hoveddriveren for mange av de reformene vi mener har skapt større forskjeller mellom folk.

Men han har lukket døren for MDG i dette samarbeidet. De har på sin side advart mot et Sp som profilerer seg som MDGs hovedfiende i norsk politikk og har en retorikk som ligner stadig mer på Frp.

MDG-leder Arild Hermstad mener Sp må tenke nytt i miljøpolitikken. Selv vil de ha «klimabelønning» – der avgifter som tas inn, går til en pott som fordeles ut til alle i befolkningen. Ap har ikke lukket døren for noe lignende, men det gjør Vedum.

– Da kan utbetalingene differensieres mellom by og land?

– Problemet med denne løsningen er at du først tar pengene fra de med minst, for så å gi til dem som har mest: De med dårligst råd kjører den eldste bilen lengst, sier Vedum.

Mens SV vil samle fem rødgrønne partier på en felles politisk plattform, er altså Sp avvisende, MDG imøtekommende, Rødt holder døren på gløtt, mens Ap har sagt at det ikke er tid for å åpne eller lukke dører nå.

KJØRER PÅ: Sp-lederen i naboens traktor. Foto: Fredrik Solstad

– Riktig med hard debatt

Før valget i år har Vedum blitt kalt en populist som mangler løsninger, og Erna Solberg har kritisert ham for å føre en kynisk strategi i ulvedebatten. Men selv sier han at han driver interessekamp.

– Se på regjeringen nå: Noen av de største demonstrasjonene i Oslo etter jul var ulvedemonstrasjonene. Se på bunadsgeriljaen, eller at 87 prosent av befolkningen i Finnmark sa nei til å slås sammen med Troms – det er ikke noe jeg har funnet på – det er reelle politiske interesser og kamp. Når det nå er en uro over luftambulansesituasjonen i Nord- Norge, så er det ikke populisme å påpeke det. Det er jo en selvfølge, fordi folk er bekymret for livene sine, sier Sp-lederen til VG.

– Er du redd for et hardere ordskifte og mer polarisering?

– På politiske saker er det reell kamp. Der er det en hard debatt, og det synes jeg er helt riktig. Samtidig, hvis en statsråd har gjort en menneskelig feil, så bruk mindre tid på det. Men på sakene og standpunktene skal det være knalltydelig.

Reform-reversering

Kommunevalget ga en voldsom maktforskyvning i Nord-Norge, fra Ap til Sp. På spørsmål om hvordan Sp skal svare på forventningene de møtes med der, trekker Vedum frem motstanden mot tvangssammenslåing av Finnmark og Troms.

– Men det har jo skjedd – hva blir nytt nå når dere er store der?

– Jo, men poenget er at vi skal gjøre om på det. Da kommer jeg til å bli kalt reverserende og sånt, men det er veldig fornuftig av Statens vegvesen å bruke minst mulig penger på skilt – for de skiltene vil bli tatt ned igjen i 2021. I Viken også, sier han.

– Vi kommer også til å endre avgiftspolitikken på kortbanenettet, og gjøre om på flytting av lærerutdannelse og sykepleierutdannelse.

– Hva med Nord-Norge-banen?

– Der begynner man ikke med byggingen dag én – det viktigste nå er å få til en ordentlig konsekvensutredning av den banen, med plan om å bygge den. Det er det regjeringen må komme med i 2021.

PÅ LÅVEN: Vedum driver med korn på deltid. Foto: Fredrik Solstad

– Idiotisk hvis vi selger ut ressursene

Det tredje store slaget i norsk politikk det kommende året, tror Vedum vil stå om naturressursene. Her vil det skje store ting innen fiskeri, med ny kvotemelding.

– Regjeringen vil lage en statlig kvotebank, der man tar en del av fiskekvotene og leier dem ut til kysten. Det er en slags statliggjøring – man skal ta penger inn til Oslo, og så leie ut igjen til fiskere. Både sjøfolka og rederne taper på det. Det forslaget vil vi få kastet langt til havs.

Han mener den tilspissede debatten om vannkraftskatt gjelder de samme prinsippene.

Det er også politisk strid om alt fra vindmøller til kraftkabelen NorthConnect – som Sp er sterk motstander av.

Til tross for at den nye oljeministeren Sylvi Listhaug har kalt vindmøller «noe svineri» og sagt at vindparker må bygge på lokal tilslutning, mener Vedum at de to er ideologiske motpoler i vindmølle-saken.

– Hun var jo den statsråden som ville fjerne hele konsesjonsloven på norsk jord og skog – at det skulle være samme om det var kinesere eller amerikanere eller nordmenn som skulle eie norske naturressurser. Så hun har vært den største ideologiske motstanderen på hvordan man skal sikre nasjonalt eierskap til nå.

Han vil ha det samme for vindkraft som med den såkalte hjemfallsretten for vannkraft, som innebærer at kraftverk etter et visst antall års privat eierskap overdras til staten.

– Det er helt idiotisk hvis vi selger ut de ressursene

