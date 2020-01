ANKESAKEN: Ankerunden i Anders Behring Breiviks søksmål mot staten ble avholdt i Skien fengsels gymsal. Her er han på vei inn i retten i januar 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Breivik fikk besøk av medfange

For første gang siden morens siste besøk i 2013, har Anders Behring Breivik hatt besøk av en ikke-profesjonell aktør.

Før jul fikk massedrapsmannen som nå har byttet navn til Fjotolf Hansen, besøk av en medfange i Skien fengsel. Breivik selv beskriver det som en positiv opplevelse, sier hans advokat Øystein Storrvik.

– Det er et faktum at han for første gang har hatt besøk og samvær med en medfange. Det var vellykket og vi venter at det skal være en faktor i hans soning videre, sier Storrvik til VG.

Skien fengsel ønsker ikke å kommentere besøket, og advokat Storrvik ønsker ikke å fortelle om detaljer rundt hvordan det foregikk.

– Er det krevende å finne innsatte som vil besøke Breivik?

– Den prosessen har jeg ikke tatt del i. Det må være opp til fengselet å svare på spørsmål om det, sier Storrvik.

– Må få treffe andre

Sommeren 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene.

Han fikk delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett frikjente staten og slo fast at soningsregimet rundt ham ikke brøt med menneskerettighetene. Høyesterett avslo å behandle Breiviks anke, og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste deretter klagesaken.

I lagmannsrettens dom fra 2017 ble det forventet at samvær med enkelte andre innsatte ville bli utprøvd «i løpet av relativt kort tid». Advokat Øystein Storrvik sier at det første besøket er et viktig skritt i en riktig retning.

– Han har et ønske om å ha kontakt med mennesker, i og utenfor fengselet. Uansett hva man har gjort, så må man få treffe andre mennesker med tiden, sier Storrvik.

UNDER ANKESAKEN: Her Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, avbildet under ankesaken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Måtte gjøre noe

Breivik soner på såkalt særlig høy sikkerhet. Han har praktisk talt sittet helt isolert siden august 2012, da straffesaken mot ham var ferdigbehandlet. Å sitte isolert i over syv år, er helt ekstraordinært.

– Nå måtte man gjøre noe med dette. Etter min vurdering begynte det å nå et punkt som ikke var juridisk holdbart, argumenterer advokat Storrvik.

– Vi er opptatt av hans menneskerettigheter. En del av det er å treffe andre innsatte og ha kontakt med omverden. Vi håper at han fremover kan få en meningsfull kontakt med andre mennesker, sier Storrvik.

Slik soner han

Begrensningene i Breiviks kontakt med andre mennesker, særlig medinnsatte, sto helt sentralt under søksmålet mot staten. Han hadde noen besøk av moren i tiden han satt på Ila fengsel i Bærum, men med unntak av et siste besøk, kort tid før moren gikk bort i 2013, skjedde dette i besøksrom med glassvegg.

Det kom derimot frem under rettssaken at Breivik hadde mye samvær med fengselsansatte, samt besøksvenn og prest gjennom glassvegg, og at han frem til da hadde avvist å bli med på aktiviteter og sosiale tiltak.

Han benytter også tre celler; bo-, studie og treningscelle, hvor han har TV, treningsapparater, spillkonsoll og avis hver morgen.

Dette var blant forholdene som lagmannsretten mente kompenserte for den svært begrensede kontakten Breivik har med andre mennesker.

Breivik ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år for å ha drept 77 mennesker, etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. I et brev til Skien fengsel har Breivik hevdet at han angrer på terrorangrepene. Lagmannsretten la derimot til grunn at massemorderen er «helt uten anger» og «helt uten empati» for de mange som ble rammet av angrepene.

Publisert: 14.01.20 kl. 09:03

