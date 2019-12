PROFESSOR: Elisabeth Gording Stang er professor i rettsvitenskap og jobber mye med barnerett og barnevern. Foto: Tor Stenersen, Aftenposten

To nye barnevernsdommer i Strasbourg: – Mener Norge gir opp for fort

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte tirsdag Norge i ytterligere to barnevernssaker. – De mener Norge gir opp å jobbe for kontakt og samvær med biologiske foreldre, mener professor i rettsvitenskap.

Totalt fem ganger har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) dømt Norge for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker.

Tirsdag vant en polsk og en somalisk mor frem og med det er 7 av totalt 35 norske barnevernssaker som er blitt tatt til EMD siden 2015 avgjort. I kun to av sakene har den norske stat fått medhold.

Elisabeth Gording Stang er professor i rettsvitenskap ved Oslo Met. Hun mener norske myndigheter er nødt til revurdere som praksis etter avgjørelsene fra EMD, og påpeker at fylkesnemndene allerede er i ferd med å gjøre dette.

– Norge er nødt til å se på dette, vi har blitt kritisert i flere av disse sakene. Kritikken knytter seg særlig til omfang av samvær etter omsorgsovertagelse og myndighetens aktivitetsplikt, sier professoren.

Varig plassering

Hun forklarer at EMD gjennomgående legger større vekt enn Norge på kontakt med de biologiske foreldrene.

– EMD er veldig tydelig på at en omsorgsovertagelse i utgangspunktet skal være midlertidig. De sier ikke at alle barn alltid skal tilbake til sine biologiske foreldre, men de er opptatt av at man skal gjøre det man kan for å opprettholde familieliv og kontakt også etter en plassering, sier hun.

Høyesterett tar fire saker

I september avgjorde EMDS storkammer at Norge hadde krenket både barnet og morens rett til familieliv etter en tvangsadopsjon og dømte staten til å betale den biologiske moren cirka 250.000 kroner i erstatning. Fordi denne saken skulle behandles av storkammeret, EMDs ankeinstans, ble behandlingen av de andre sakene satt på vent.

– Det var ventet at denne dommen skulle være veldig prinsipiell og avklarende, men det ble den ikke. Det var flere dissenser og ulike begrunnelser for fellelse. Spørsmålene er dermed fremdeles mer åpne enn om dommen hadde vært enstemmig og klar, sier Elisabeth Gording Stang.

RETT: Den europeiske menneskerettsdomstolen i den franske byen Strasbourg. Foto: Jørgen Braastad

Etter avgjørelsen besluttet Høyesterett at de skal behandle fire barnevernssaker når de setter rett i såkalt storkammer 4. til 7. februar. Ved slik behandling settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Sakene skal behandles i sammenheng og dommene fra Strasbourg vil være veiledende.

Norske Arnfinn Bårdsen er dommer i EMD. I november uttalte han til bransjenettstedet Rett24 at deres ambisjon har vært å avgjøre flere av barnevernssakene før Høyesterett samles i storkammer.

Bårdsen sier til nettstedet at målet blant annet har vært å bidra med ytterligere veiledning til norske myndigheter i kjølvannet av avgjørelsen fra desember.

– Mener norske myndigheter gir opp for fort

Elisabeth Gording Stang sier at EMD mener at norske myndigheter gir opp for fort.

– De mener man gir opp å jobbe for kontakt og samvær, og er tydelige på at de vil se at man har forsøkt. Gjentatte ganger påpeker EMD at begrunnelsene er for dårlige når det gripes inn med veldig sterke samværsrestriksjoner. Det må jobbes mer med begrunnelsene og utgangspunktet kan ikke automatisk være at det skal være veldig lite samvær selv om plasseringen ser ut til å bli varig.

Professoren påpeker at avgjørelsene fra EMD i utgangspunktet ikke endrer noe i de konkrete sakene, bortsett fra at noen av foreldrene har blitt tilkjent erstatning.

– De får først og fremst betydning for fremtidig praksis og for lovgivning.

