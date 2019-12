KVINNEKAMP: Elisabeth Grieg (t.v.) mener DNB burde be SHE om unnskyldning. I dag går SHE-styreleder Nina Camilla Hagen Sørli ut og støtter kritikken av den norske bankgiganten. Foto: Line Møller/Trond Solberg, VG

Næringslivskvinner angriper DNB

To ledende næringslivskvinner kritiserer DNB for å ha rappet deler av et gründerkonsept. – Det er åpenbart at deler av kampanjen er hentet fra vårt konsept, sier styreleder Nina Camilla Hagen Sørli.

– Jeg synes ikke det ser bra ut for DNB. Dette burde de håndtert mye bedre. Ut ifra det jeg har lest i mediene, fremstår det som om de har tatt navnet til og deler av konseptet til SHE Invests, sier næringslivstoppen Elisabeth Grieg.

VG skrev 10 desember om DNBs #huninvesterer, en kampanje som skal få kvinner til å investere.

Gründeren av SHE Community AS og deres konsept SHE Invests, Heidi Aven, fortalte om kontakten hun hadde hatt med DNB i fjor vinter, hvor de var interessert i hennes kampanje SHE Invests, men hvor DNB endte med å si nei til samarbeid.

Ber om unnskyldning

Men i høst tok DNB kontakt og spurte om det var ok at de brukte #huninvesterer.

Aven sier hun sa nei, fordi det bare var en oversettelse av navnet på hennes konsept og inneholdt deler av hennes konsept. DNB lanserte likevel sin kampanje like etterpå.

– Jeg synes ikke en stor aktør skal behandle en gründer på den måten. Det er dårlig håndtert fra DNB. Jeg synes de kan komme med en unnskyldning overfor Aven, sier Grieg, som blant annet er deleier og leder i flere selskaper i shipping og sjømat-gruppen Grieg Group. Hun er også styreleder i fergegiganten Norled og tidligere president i Rederiforbundet.

Hun sier hun baserer seg på det som har kommet frem i mediene, men sier hun kjenner SHE godt.

– Jeg har i mange år fulgt med på det Heidi Aven og SHE gjør. De står på og jobber hardt for å få kvinner engasjert i næringsvirksomhet og å investere. De er seriøse og jeg synes det er spennende å se hva de har fått til. Derfor synes jeg det er merkelig at DNB ikke behandler dem med den respekten de fortjener. Jeg har selv registrert våre selskaper i SHE Index, en indeks som viser kvinneprofilen til ulike selskaper.

VG gjenga i artikkelen 10. desember hva en seksjonsleder i DNB skrev til Aven før oppstart av kampanjen i september 2019:

«Jeg ville også formelt avklare med deg at du er ok med deg at vi i vår kampanje bruker #huninvesterer».

Og:

«Fordi vi så at det ligger tett opp til ditt navn, ville vi avklare. Det er jo viktig at vi som stor aktør heier på gründere».

– Det siste er jeg helt enig i, sier Grieg:

– Men det er ikke å heie på gründere når de like etterpå kopierer navnet og deler av konseptet til en gründer, sier Grieg.

KRITISK TIL STORBANK: Heidi Aven eier og driver SHE. Foto: Trond Solberg

Fakta om SHE SHE Community AS hadde i 2018 en omsetning på 2,9 millioner og gikk 300 000 i pluss.

Aven er hovedaksjonær av SHE Community AS, med 95 prosent eierandel.

SHE har ulike konsepter og arrangerer blant annet en stor konferanse med 2600 deltagere i Oslo Spektrum i mars.

I år deltok blant andre finansminister Siv Jensen , næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og tidligere statsråd og nå visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland.

Under konferansen i 2020 deltar følgende som hovedtalere:

Gro Harlem Brundtland, blant annet sammen med filmprodusent Harald Zwart, artisten Venke Knutson, Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund og Vipps-sjef Berit Svendsen.

Den nye styrelederen SHE Community AS, Nina Camilla Hagen Sørli, går i dag ut og gir full støtte til kritikken mot DNB.

– Som styreleder i SHE Community reagerer jeg på DNB kampanjen «#huninvesterer». Det er åpenbart at deler av kampanjen er hentet fra vårt konsept SHE Invests, sier hun til VG.

Hun legger til:

– Jeg er positiv til alle initiativ som er med å lukke kapitalgapet mellom kvinner og menn, men som daglig leder Heidi Aven og advokat Aase Gundersen i Sands har påpekt er dette en urettmessig bruk av SHE’s merkevare.

Hun er datter av Stein Erik Hagen, er deleier og styreleder i Canica Investor AS, styremedlem i Hagen-familiens hovedselskap Canica AS og har også driftet og sitter i styret i familiens spa-satsing The Well på Kolbotn utenfor Oslo.

Hagen Sørli ble styreleder i SHE 27. juni i år.

Tar selvkritikk

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld sier de har svart på kritikken og at det er feil at de har stjålet et konsept fra SHE. Han mener det blir feil å be om unnskyldning, men sier at banken allerede har tatt lærdom av saken.

– Vi tar selvkritikk på prosessen i forkant av oppstart av #huninvisterer, sier han og viser til det markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB har sagt til Shifter.

– Vi ser at dialogen med Aven i forkant av kampanjen kunne vært løst bedre fra vår side. Vi tok kontakt med Aven fordi vi hadde et genuint ønske om å informere henne om kampanjen, dele innsikten vår og diskutere mulige aktiviteter vi kunne samarbeide om, sier hun.

– Formålet var altså ikke å be om lov til å bruke en hashtag, som alle står fritt til å bruke, selv om vi naturligvis ønsket at She skulle være positive til at vi brukte #huninvesterer. Her må vi bare lære til neste gang, og bli flinkere til å være tydelige i vårt møte med gründere og potensielle samarbeidspartnere.

Publisert: 16.12.19 kl. 22:02

