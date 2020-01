UNDERSØKELSER PÅ ÅSTEDET: Politiet var på plass med store styrker på Prinsdal natt til lørdag. Foto: Tore Kristiansen

Prinsdal-drapet: Politiet har ikke identifisert gjerningspersonen

Halvannet døgn etter at en 21 år gammel mann ble skutt og drept i Oslo, har politiet fortsatt ikke pågrepet noen.

Klokken 23.51 fredag fikk politiet en melding om at en person var skutt utenfor Prinsdal Grill i Oslo. En 21 år gammel mann mistet livet. Politiet beskriver det som et tilsynelatende målrettet drap. En annen mann ble knivstukket under hendelsen.

I en pressemelding like før klokken halv 12 melder politiet at det ikke er noen ny utvikling i saken.

«Etterforskning pågikk gjennom natten, og vi er nå i gang med dag to i en omfattende drapsetterforskning», skriver politiet.

Politiet sier de fortsatt jobber ut fra flere hypoteser, og utelukker ikke at det kan være andre medvirkende.

«Vi har fortsatt ikke identifisert gjerningspersonen (skytteren), og alle observasjoner og opplysninger som kan bidra til dette, er viktig for politiet.»

Vitner har sagt at gjerningspersonen løp nedover Nedre Prinsdalsvei i retning Kolbotn. Politiet har tidligere sagt at gjerningspersonen er beskrevet som en personen med arabisk utseendet, svarte klær og tildekket ansikt. Politiet ønsker ikke per nå å gå ut med ytterligere beskrivelser av gjerningspersonen.

I løpet av lørdagen har politiet mottatt det de betegner som viktig informasjon, men oppfordrer fortsatt publikum til å ta kontakt med tips.

Politiet ønsker fortsatt opplysninger fra åstedet, men er også interessert i observasjoner av personer eller kjøretøy i området. De skriver at det er spesielt interessant med observasjoner øst for jernbanelinjen ved Holmlia og Prinsdal.

Venner og bekjente av avdøde sa lørdag til VG at de er i sjokk, og beskriver han som et godt medmenneske.

Publisert: 12.01.20 kl. 12:49 Oppdatert: 12.01.20 kl. 13:16

