Slik var nyttårsnatten: Branner, slagsmål og vold mot dørvakter

NYTTÅRSRAKETTER: Her fra Oslo kommunes fyrverkeri fra havnebassenget utenfor Rådhuset. Foto: Berit Roald

Det har vært en svært hektisk natt for politiet over hele landet.

I alle distrikter har politiet nyttårsnatten hatt en rekke oppdrag knyttet til særlig ordensforstyrrelser og berusede mennesker.

En person er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med det som trolig er hodeskader etter en voldshendelse på en adresse i Os i Hedmark – nå Innlandet, melder politiet i Innlandet på Twitter.

– Så vidt vi vet har hendelsen skjedd på en privat adresse. To menn i 30-årene har slåss, og en kvinne ringte og varslet. Da helsepersonell kom til stedet ønsket de at han skulle bli hentet i helikopter, sier operasjonsleder Sissel Svarstad til VG.

Politiet fikk melding om Hendelsen klokken 02.05.

– Da vi kom til stedet skal han ha vært ut og inn av bevissthet, fortsetter Svarstad.

En person, som politiet ser på som mistenkt i saken, er avhørt.

– Han fremstilles for blodprøver nå. Det er ikke kjent at det er brukt våpen, og det vil vurderes fortløpende om det er grunnlag til å pågripe han.

Dette er noen av de andre hendelsene politiet har måttet rykke ut til natt til 1. januar:

Politiet i Os i Hordaland har pågrepet en mann i 30-årene som skal ha knust et vindu og skutt med fyrverkeri inn i en leilighet , ifølge Bergens Tidende. Det var ingen hjemme i leiligheten, men syv naboer ble evakuert.

I Narvik gikk en person til angrep på flere personer utenfor et utested. Politiet fikk kontroll på mannen, men under innsettelsen i arrest slo vedkommende en politimann. Han anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann og ordensforstyrrelser.

Politiet rykket ved 02.30-tiden ut etter meldinger om at en person truet andre festdeltagere med kniv i Porsgrunn. Politiet fikk like etterpå kontroll på en 18 år gammel mann – som forklarte at han ble angrepet av andre festdeltagere og derfor trakk frem en tapetkniv.

En mann ble innbrakt og satt i arrest etter et slagsmål utenfor et utested i Bodø sentrum. I samme tidsrom ble en annen mann arrestert og anmeldt, etter at han hadde slått etter vakter på et utested.

I Kristiansand måtte politiet gripe inn i et slagsmål mellom to personer ved rutebilstasjonen. Den ene personen fikk et kutt som en følge av hendelsen.

En mann ble sendt til legevakt etter en slåsskamp mellom flere personer i Skien sentrum.

En mann i midten av 20-årene ble i 01-tiden pågrepet etter at han kom med rasistiske utsagn mot en dørvakt i Sandefjord sentrum. Da en annen dørvakt kom, slo den mistenkte gjerningsmannen til dørvakten. En time senere måtte politiet sende flere patruljer som en følge av slåsskamper på brygga.

I Grimstad ble fire personer pågrepet, siktet for vold og forulempning av politiet.

To menn ble pågrepet i Svolvær, etter at det ble avfyrt en nødrakett som passerte politiet i hodehøyde, før den traff en fritidsbolig og forårsaket brann.

Ved 01.30-tiden rykket politiet ut til utestedet Jacob Aall i Bergen sentrum, der vaktene hadde problemer med en gjest. Mannen var beruset og svært hissig – og nektet å forlate stedet. Han ble anmeldt og kjørt til arresten. På et annet utested i Bergen ble en person slått med glass i ansiktet under en slåsskamp. Fornærmede ble ikke alvorlig skadet, men kjørt til legevakten.

I Lillehammer måtte politiet ved 01-tiden bistå et utested med å håndtere en kranglete gjest som hadde gått til angrep på en vekter. Mannen, som er i slutten av tenårene, ble anmeldt og kjørt til arresten.

En annen mann i slutten av tenårene ble i Sandnes anmeldt for kroppskrenkelse – etter at han havnet i klammeri med to damer og rev dem i håret.

I Sokndal i Rogaland ble to menn på henholdsvis 18 og 19 år anmeldt for å ha kastet fyrverkeri ut av bil i fart. Begge erkjente forholdet.

Øst politidistrikt har mottatt 18 meldinger om uvettig fyrverkeribruk i Østfold og Akershus, som etter midnatt ble en del av Viken fylke.