PÅKJØRSEL: Politiet rykket ut til veien utenfor Ås sentrum i september 2017. Foto: Freddie Larsen

Sønn dømt for å ha kjørt på far med lastebil: – Kommer neppe til å ha kontakt så lenge de lever

Etter å ha ligget i bitter strid i en årrekke, kjørte sønnen på sin far med lastebil. Faren hevder han ble påkjørt med viten og vilje. Sønnen fastholder at det var et uhell.

En mann i 50-årene er i Follo tingrett dømt til 36 dagers fengsel for å ha kjørt på sin far med 2,55 meter bred og cirka 20 tonn tung lastebil.

Faren i 70-årene ble livstruende skadet og har vært under lengre tids rehabilitering etter påkjørselen på en vei utenfor Ås sentrum 21. september 2017. En kvinne som gikk sammen med ham, slapp unna uten fysiske skader, men ifølge dommen har hendelsen påvirket også henne i stor grad.

Sønnen var opprinnelig siktet for forsøk på forsettlig drap, men ble tiltalt og er nå dømt for uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på kropp eller helse.

Fløy ti meter gjennom luften

Eirin Susann Simonsen er bistandsadvokat for faren. Hun sier til VG at hennes klient mener han ble påkjørt med viten og vilje.

– Dermed synes vi dette er en lav straff for en svært alvorlig handling, sier Simonsen.

Ifølge dommen kjørte sønnen på en 2,7 meter bred asfaltert vei i cirka 40 kilometer i timen. Retten legger til grunn at sønnen la seg ut til høyre og kjørte ut på jordet som grenset til veien uten å saktne farten før han traff sin far.

Faren ble kastet opp i luften og landet under et tre cirka ti meter lenger bak, ifølge dommen.

Politiadvokat Torgeir Lutro sier påtalemyndigheten anser hendelsen som en grov uaktsom overtredelse som ligger tett opp mot forsøk på forsettlig drap. Under rettssaken la Lutro ned påstand om seks måneders fengsel for mannen.

– Vi konstaterer at han har blitt dømt i henhold til tiltalen og at straffen har bitt en del lavere enn vår påstand. Vi skal nå vurdere om vi vil anke straffeutmålingen, sier politiadvokaten.

– Kommer neppe til å ha kontakt

Ifølge dommen har far og sønn vært i en konflikt knyttet til familiens gård siden 2010. Kort tid før hendelsen hadde faren fått medhold i Husleietvistutvalget som mente at farens oppsigelse av et leieforhold var gyldig og at sønnen var skyldig ham 265.500 kroner i leie. Avgjørelsen ble forkynt for far og sønn samme dag som påkjørselen skjedde.

Da sønnen ble fremstilt for varetektsfengsling like etter hendelsen forklarte han selv for retten at han ikke hadde snakket med sin far siden 2010.

– Jeg tror de har hatt noe som helst kontakt på mange, mange år. Denne saken har nok ikke gjort det bedre. Jeg tror neppe de kommer til å ha kontakt så lenge de lever, sier sønnens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen.

– Utrolig at han har klart å overleve

Farens advokat mener bakgrunnen for saken er den langvarige konflikten mellom far og sønn.

– Min klient er utrolig lei seg for at en mangeårig familiekonflikt mellom de to ledet til det som skjedde, sier Simonsen.

Ifølge en rettsmedisinsk rapport saken ville mannens skader ha kunnet medføre døden dersom han ikke hadde fått riktig medisinsk behandling raskt.

– Det er helt utrolig at han har klart å overleve dette, sier bistandsadvokaten.

Sønnen er også fradømt førerretten i en periode på to år og tre måneder og må betale sin far 80.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Han er skuffet over å bli dømt. Han mener han ikke har gjort noe straffbart, sier forsvarer Henriksen.

Kan slippe soning

Advokaten tror at hans klient er innstilt på å anke, men sier at straffeutmålingen gjør at de vil vurdere dette nøye først.

Mannen får fradrag i straffen for de 17 dagene han har sittet varetektsfengslet.

– I realiteten vil det nok bety at han i hvert fall slipper å sone i fengsel. Derfor må vi diskutere det litt nærmere før vi avgjør om vi vil anke, sier Henriksen.

FORSVARER: Bjørn Aksel Henriksen er den dømte mannen i 50-årenes advokat. Foto: Krister Sørbø / VG

Forsvaren sier saken har vært en stor belastning for hans klient.

– Det er tøft å være siktet for drapsforsøk. Han har blitt sosialt stigmatisert og fordømt ute på bygda, og vil alltid ha dette hengende over seg.

Publisert: 15.04.19 kl. 16:07