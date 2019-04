PÅ TUR: Søstrene Connie Helen Øie (t.v.) og Trine Maygreth Monsen var på tur da de endte midt i gressbrannen. Foto: Privat

Reddet fra flammene: – Det var et skikkelig inferno

Søstrene Trine Maygreth Monsen og Connie Helen Øie var på topptur i Sokndal da de oppdaget at de var fanget av flammer på flere kanter. De takker en nød-app for at de reddet livet.

– Det var meldt siste fine dagen uten nedbør og med litt varme, og jeg kom på at kommunen nettopp hadde kommet ut med en oversikt over nye toppturer. Da tenkte jeg på Hellersheia og den flotte utsikten der, forteller Trine Maygreth Monsen til VG.

Hun og søsteren Connie går ofte turer sammen. De er begge fra Hauge i Dalane , men Connie bor i Egersund. Sammen kjørte de Connies bil til Jøssingfjord og parkerte ved tunnelene. Deretter tok de en sti på baksiden av husene under Helleren og gikk opp mot toppen.

– Været var fint, og det luktet ikke brent. Men vinden var forferdelig sterk. Vi lurte på om vi skulle snu, men valgte å gå til varden, forteller Monsen.

På veien tilbake fra varden oppdaget de røyk og små flammer og ble enige om å ringe brannvesenet.

– Vi tenkte aldri på at det var fare for liv, og ga beskjed om at vi skulle gå til bilen, sier Connie Helen Øie.

Men på veien dit fikk de seg en ny overraskelse:

STOR BRANN: Hauge i Dalane natt til onsdag. Foto: Tomm W. Christiansen/ VG

– Vi rundet en stein og et fjell, og da jeg kikket fram så jeg at flammene slikket opp og var mye høyere enn stedet vi gikk fra, forteller Trine.

Søstrene innså at de ikke kunne komme ned forbi flammene, og bestemte seg for å gå høyere opp langs stien, i veldig ulendt terreng.

– Men da vi kom tilbake til den lille brannen, var hele området røyklagt. Det var et skikkelig inferno og tykt av røyk. Vi sto i grunnen fast, sier Monsen.

Med dårlig dekning prøvde de å ringe nødnummeret igjen. Da de fikk kontakt, kunne de ikke oppgi nøyaktig hvor de var. Men mannen til Trine, Odd Monsen, hadde nylig lagt inn en nød-applikasjon på hennes telefon, Hjelp 113.

– Da vi ringte opp via den, kunne nødetaten se nøyaktig hvor vi sto. Så ble dekningen dårligere og brannen begynte å komme så tett på at vi flyttet oss noen meter opp. Da vi så ned der vi hadde stått, var det i flammer. Så fort gikk det. Vi forsto at dette var kritisk, sier Trine.

– Flammene var nok på to-tre etasjer og slikket seg opp gjennom fjellsidene. De begynte nede og kom blåsende inn. På få sekunder sto de opp begge sidene og kom nærmere og nærmere, fortsetter hun.

– Det var akkurat som det eksploderte oppå der, forteller Connie.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at de fikk første melding om at to kvinner var i fare klokken 14.11, og at luftambulansen var landet på stedet 14.49.

– Det var ganske dramatisk for oss. Det føltes som veldig lenge, men de kom og hentet oss veldig fort, sier Connie.

ETTERSLUKKING: Brannvesenet driver etterslukking i fjellet for å unngå oppblussing. Foto: Tomm W. Christiansen / VG

– Hva tenkte du da du så helikopteret?

– Jeg kjente en veldig lettelse. Da tenkte jeg at nå kommer vi oss ned, sier hun.

Hun forteller at piloten sa at med all røyken var han var sjeleglad for at de så posisjonen til søstrene via appen og at de begge hadde veldig røde jakker.

Ifølge Monsen fikk søstrene først beskjed om at to fra personalet på luftambulansen skulle stå igjen på Hellersheia mens de ble fløyet i sikkerhet. Men på minuttene det tok å plassere dem i helikopteret, endret planen seg:

– Da vi var plassert i helikopteret gjorde den ene et V-tegn med fingrene og pekte på øynene sine og seg selv, og så krøyp de inn i halen og smekket igjen døra. Den avgjørelsen kom veldig fort, beskriver hun og fortsetter:

– Da jeg så ut av det lille helikoptervinduet, så jeg at vi var en hårsbredd fra at flammene slukte oss helt.

Andreas Bull var redningsleder på HRS da hendelsen startet. Han kjenner ikke til at evakueringsplanen ble endret, men sier dette om situasjonen:

– Det var veldig dramatisk med mye røyk og flammer. De var heldige som hadde kommet seg til en plass der vi kunne lande. Det var ikke langt unna at det kunne bli vanskelig.

Monsen forteller at hun er veldig fjellvant og har vært på flere brannøvelser, og at hun derfor forstår hvor ille det kunne gått.

– Vi så hvor fort det gikk og hvor tykk røyken var. Det var vanskelig å puste, og det regnet aske. Vi kunne nesten fått ødelagt synet. Øynene svei og var sprengrøde i hele går. Det var svart inni ørene mine og nedover beina mine, sier hun og legger til:

– Vi har hatt englevakt! Både fra dem som kom fra luften og de som sto og ventet på oss der vi landet.

Søstrene kan ikke få rost alle involverte i rednings- og slukningsarbeidet på stedet nok.

– Dette var en sjokkartet opplevelse. Det var nifst, men så heldig jeg er som bor i Norge og har et redningsapparat. Jeg må bare skryte av brannvesen og politi og helsepersonell. Vi ble så godt ivaretatt og passet på. Jeg har ikke opplevd maken, sier Monsen.

– Vi var så heldige som kom oss raskt ut derfra. Jeg er kjempeglad for at de nå begynner å få kontroll, understreker Øie.

Publisert: 24.04.19 kl. 16:15