VOLDSOM BRANN: Brannen utviklet en enorm varme og et stort gnistregn, og flere nabohus var truet av strålevarmen fra brannen. Foto: VIB

Voldsom brann i Horten varslet av forbipasserende

En kvinne som hadde evakuert fra et nabohus, måtte få klær av vakthavende brannsjef og søke ly i brannbilen. Flere nabohus måtte evakueres på grunn av varmen.

Mindre enn 10 minutter siden







Den voldsomme brannen i det store garasjehuset i Horten i Vestfold ble oppdaget av en forbipasserende natt til tirsdag.

– Klokken 0318 rykket tre stasjoner fra Vestfold interkommunale brannvesen ut til garasjeanlegget på Ra i Horten. Den som varslet, hadde også gjort en innsats med å få kontakt med beboerne i nabohusene, forklarer vakthavende brannsjef Andrew C. Wright på brannvesenets egen Facebook-side.

Også i natt: Kraftig brann i garasjeanlegg i Stavanger

ALT TAPT: Alt innhold i det store garasjeanlegget er blitt flammenes rov, og flere båter, en eldre campingvogn er også skadet. Foto: VIB

Anlegget var overtent da han kom frem til stedet, og det var spredningsfare til andre bygg. Dette lykkes de med å forhindre, men garasjen med innhold var tapt før brannvesenet kom frem.

– Vi reddet to nabohus, her var det kun et tidsspørsmål før de hadde tatt fyr. Vinduer er krakelert og har sprukket som følge av den voldsomme strålevarmen, sier brannmester Tore Dahl fra stasjon Kopstad, som i 5.30-tiden fortsatt var på stedet for kontroll og etterslukking.

Publisert: 30.04.19 kl. 07:11