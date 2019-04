BEKYMRET: Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret for at respekten for politikere blir mindre etter reiseregningsskandalene. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) vil vurdere regelverket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg om reisefusk: Respekten for politikere blir mindre

Statsminister Erna Solberg tror respekten for politikere og folkevalgte blir mindre etter avsløringer om fusk med reiseregninger på Stortinget.

– Det er slik at vi som skaper lovene må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg til NRK.

Hun mener at det blir en utfordring hvis det virker som om det er én regel for politikere og en annen regel for andre.

– Det vil vi ikke ha. Derfor må vi være tydelige på at vi ikke aksepterer at man bryter regelverket. Enten det er Stortingets lovregelverk eller noe annet, sier statsministeren.

Hun mener at det handler om etikk.

– Det er faktisk en etisk standard vi må sette for oss selv, og som alle politikere må opprettholde, sier Solberg.

Aftenposten avslørte denne uken at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for reiser som ikke har funnet sted.

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble i fjor høst anmeldt i en lignende sak, som nå er under politietterforskning.

– Tillitsproblem

Også generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge frykter at reiseregningsskandalene på Stortinget kan bli et tillitsproblem, skriver Vårt Land.

– Skattemoralen kan bli svakere når våre tillitsvalgte misbruker fellesskapets penger på denne måten, sier Slettemark.

Samtidig påpeker hun det positive i at det er mulig å gå politikerne etter i sømmene.

– Vi har heldigvis en åpenhet som gjør det mulig å få innsyn i denne typen transaksjoner. Det betyr jo at andre kan kontrollere­ politikerne. Denne åpenheten er jo noe som er blitt diskutert i ­andre land, sier hun.

Rødt vil ha gransking

Rødt sa fredag at de vil ha full gransking av reiseregningene til alle på Stortinget. Partileder Bjørnar Moxnes mener alle regninger siden valget 2017 må gjennomgås.

– Det vil jo være tidkrevende, men det er kanskje en nødvendig kostnad for å gjenopprette tilliten til Stortinget som nå av forståelige grunner er svekket der ute, sa Moxnes til NRK.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen skriver i en e-post til kanalen at det kan være aktuelt med andre kontrolltiltak enn de skjerpede dokumentasjonskravene som allerede er innført.

– Vi vil nå følge nøye med på hvordan endringene virker. Vi må ha som utgangspunkt at de som skal følge regelverket, gjør det. Det kan også være aktuelt å vurdere andre kontrolltiltak, men det bør da vurderes nøye hva som eventuelt er mest hensiktsmessig, skriver Trøen.

