PÅ LAND: Liket ble tatt imot på kaia i Båtsfjord etter at det 4. april havnet i trålen til «M/S Remøy». Foto: Wahl, Inge / NTB scanpix

Liket fra reketråleren identifisert

Politiet bekrefter at de ved hjelp av fingeravtrykk har avdekket identiteten til personen som ble hentet opp fra Barentshavet.

For én måned havnet et dødt menneske i tråleren til «M/S Remøy». Liket havnet på obduksjonsbordet i Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, etter å ha blitt fraktet fra Barentshavet , via Båtsfjord havn i Finnmark.

Torsdag skriver Dagbladet at personen nå er identifisert. Seksjonsleder for etterforskning i Troms politidistrikt, Ståle Luther, sier til avisen at det dreier seg om en utenlandsk statsborger. Politiet har ikke lykkes i å få kontakt med pårørende, og går derfor ikke ut med navn.

Luther sier til VG at avdøde er en mann.

Politiet tok ifølge Luther kontakt med politimyndigheten i det aktuelle landet mandag, etter at de fikk treff på fingeravtrykket. Det er det den lokale politimyndigheten som skal ta kontakt med de pårørende.

– Vi hadde en hypotese om hvem dette kunne være, og var i stand til å snevre inn søket. Vi fikk fingeravtrykk fra utlandet som gjorde at vi kunne sammenligne, sier han.

Det var 4. april at reketråleren «M/S Remøy» fikk den ubehagelige opplevelsen av å finne et lik i trålen sin.

– Det er klart man blir preget av noe slikt. Det var veldig ubehagelig, spesielt for de fem på dekk som kom nærmest på. Men jeg synes alle takler dette på en god måte, sa kaptein Kjetil Ervik til VG da.

FUNNET HER: Liket ble funnet i internasjonalt farvann i Smutthullet i Barentshavet. Foto: Skjermdump fra Marine Traffic

Politiet jobbet i den innledende etterforskningen med å gå gjennom et savnetregister for å identifisere den avdøde. Avdøde ble imidlertid identifisert ved hjelp av fingeravtrykk politiet fikk tilgang til gjennom Kripos, skriver Dagbladet.

Avdøde skal ha ligget lenge under vann, og var delvis oppløst da det havnet i trålen. Luther bekrefter til VG at de ser på funnet av avdøde opp mot en ulykke i området fra de senere årene.

– Han har ligget i havet i flere år, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, sier han.

Publisert: 02.05.19 kl. 09:56 Oppdatert: 02.05.19 kl. 10:12