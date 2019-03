Mary Ann (60) til VG: - Jeg så bølgen komme og skjønte at noe forferdelig var på gang

MOLDE (VG) Da alarmen gikk om bord på «Viking Sky» ble de to venninnene Carolyn og Mary Ann evakuert til restauranten. - Det kom en gigantisk bølge, og jeg tenkte at nå er alt over.

De to venninnene fra Pennsylvania i USA spiste lunsj i bassengområdet da dramatikken startet.

– Det var svært tøft vær, spesielt på lørdag. Vi satt og spiste lunsj, da vi hørte et forferdelig brak, forteller 71 år gamle Carolyn Savikas.

VG møter de to venninnene da de står i kø for å få informasjon om hjemreisen, på Scandic Seilet i Molde. De er begge svært preget av det de selv beskriver som et mareritt.

– Skipet ristet frem og tilbake. Buffetbordet, skled ned forbi meg og tok med seg alt av gjenstander og mennesker - alt sammen, forteller Savikas.

Sammen med ektemannen gikk hun til lugaren. I samme øyeblikk gikk alarmen. «Dette er ikke en øvelse», sa en stemme over høyttaleranlegget. Savikas understreker at alle beholdt roen, og hun roser mannskapet på skipet.

Men dramaet hadde knapt begynt:

– Vi gikk ned til møteplassen vår som var i restauranten. Plutselig kom en enorm bølge skyllende inn over oss, forteller amerikaneren.

Vannet flommet inn gjennom den knuste døren, og med ett var restauranten oversvømt.

–Alt jeg så var bein, armer, vann og bord. Det var som Titanic - akkurat som de bildene man har sett fra Titanic. Jeg hadde to menn og en kvinne over meg, forteller hun.

– Jeg var klemt mellom to andre mennesker. Jeg så bare bølgen komme, og den var enorm, forteller venninnen Mary Ann Rieland (60).

Hun beskriver hvordan vannet stod opp til hoftene hennes. «Nå er det over», tenkte hun.

– Alt du kunne høre var glass som knuste over alt. Jeg så bare bølgen komme mot oss og jeg skjønte at nå skjer det noe forferdelig, sier 60-åringen.

– Hvordan var stemningen?

– Det var faktisk ganske stille, ingen panikk. Crewet var også helt rolig, det samme med de unge mennene som heiste oss opp i helikopteret. De mennene, de var bare fantastiske, sier Carolyn Savikas.

De to er fulle av lovord om hvordan mannskapet håndterte dramatikken.

– Det er nesten verdt å ha med seg en slik opplevelse for å oppleve hvor bra vi ble ivaretatt av de norske redningsfolkene. Det var helt fantastisk, sier Savikas.

Etter fire timer i kø var det endelig venninnenes tur til å komme seg til land.

– Var dere redde?

– Vi var redde, men vi ble møtt av en svært bestemt ung mann som fikk festet oss, før vi ble heiset opp. Vinden blåste, det var kaldt og sjøen frådet under oss.

På plass i evakueringssenteret fikk de - etter eget utsagn - en fantastisk mottakelse.

– Vi er helt målløs over denne strømmen av kjærlighet og behjelpelighet som alle har vist. Det hadde vi ikke ventet, sier Savikas.

Ekteparet Luthers (74) og Christine Nigoghossian (72) fra California beskriver opplevelsen som forferdelig. Da dramatikken oppstod satt 74-åringen på rommet, mens kona var på et foredrag på cruiseskipet.

- Plutselig fløy alt rundt meg. Jeg skjønte ingenting, og det første jeg tenkte var «hvor er Christine?», forteller han da VG møter ham på hotell Seilet i Molde.

Da alarmen gikk løp han ut for å lete etter kona si.

– Det var som å være på Titanic, og det var helt forferdelig ikke å vite hvor kona mi var, sier han.

Imens han ble sendt til et auditorium, ble kona hans evakuert til restauranten.

- Da jeg så ut av vinduet var det som å se inn i et akvarium. Det var bare vann utenfor. Plutselig smalt det, og vi satt med vann opp til beina. Det flommet inn gjennom en av dørene, sier hun.

På grunn av vannet ble 72-åringen evakuert videre til et annet rom. Det ble også ektemannen, og gleden var stor da de så hverandre igjen.

