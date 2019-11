SKUFFET: Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Skuffet over kommunenes arbeid mot partnervold: – Et under at ikke flere blir drept

Siden 2000 har 168 mennesker blitt drept av partnerne sine. En ny undersøkelse viser at kommunene ikke gjør jobben sin, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet.

For mindre enn 10 minutter siden

«Taushet tar liv. Del din bekymring. Før det er for sent». Det er beskjeden i årets kampanje fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Det er nemlig en klar sammenheng: Tidligere forskning har vist at det ved syv av ti partnerdrap har vært registrert partnervold før drapet, og at tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat.

– Det er et under at ikke flere blir drept. Det er tilfeldig hva slags hjelp kvinner i voldelige forhold får, sier Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

Norske kommuner svikter voldsutsatte og prioriterer ikke arbeid mot vold i nære relasjoner høyt nok, mener Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

150 kvinner og 18 menn blitt drept av sine nåværende eller tidligere partnere siden 2000. Partnerdrap utgjorde 30 prosent av alle drap i denne perioden.

Les også: VG har kartlagt samtlige partnerdrap siden 2000

SKUFFET: Hanne Bjurstrøm, likestilling- og diskrimineringsombud. Foto: Therese Alice Sanne

Syv av ti registrerer ikke vold

Kun 85 av 422 kommuner har svart på undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup for Krisesentersekretariatet og LDO. Det utgjør en svarprosent på 24,2 prosent.

– Det er utrolig trist, og sier kanskje noe, at kommunene ikke svarer på en sånn undersøkelse. Vi vet ikke hvordan det er i de kommunene som ikke har svart, men jeg tror at hvis du sitter i en kommune og har handlingsplanen og alt klart, så svarer du, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

I undersøkelsen kommer det blant annet frem at:

Nesten syv av ti kommuner registrerer ikke hvor mange som blir utsatt for vold eller voldtekt i sin kommune, mens 37 prosent av kommunene sjelden eller aldri diskuterer vold mot kvinner i politiske fora.

– Det er nedslående tall, for det er i kommunene folk bor, sier Smaadahl.

les også Høy andel partnerdrap i Norge

Særlig ille er det at den politiske interessen er så liten, og at kun halvparten av de 85 kommunene som har svart i undersøkelsen har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, mener hun.

Den første nasjonale handlingsplanen kom i 2000, og kommunene har gjentatte ganger blitt oppfordret til å utarbeide egne handlingsplaner.

– Det må på plass rutiner for informasjonsdeling mellom kommunen, krisesenter, politi, barnevern, skole, helsestasjon, boligformidling og NAV. Og alle må vite hva vold i nære relasjoner er, hvordan gjenkjenne det og hva det krever av handling og oppfølging, sier Bjurstrøm.

I undersøkelsen svarer 29 av kommunene at de enten ikke har kapasitet, ikke har ressurser eller ikke prioriterer å lage en handlingsplan.

BER FOLK SI IFRA: Budskapet i årets kampanje går ut til mannen og kvinnen i gaten. Foto: Krisesentersekretariatet og LDO

Kun 11 har informasjon på annet språk

Både Bjurstrøm og Smaadahl er bekymret for krisesentrenes levekår. I 2010 var det 51 krisesentre i Norge, mens det nå er 45. Kun 15 av kommunene som har svart har krisesenter, mens 62 kjøper tjenester av en annen kommune. Det kan gi mening for de minste, som ikke har kompetente fagfolk, men det har noen klare ulemper, mener Smaadahl.

– Det vil si lengre avstand til hjelpetilbudet, barn som skal i barnehage eller skole må kjøre langt fordi de må bo på et annet krisesenter og det betyr at politikere ikke tar ansvar for menneskene som blir utsatt for overgrep, sier hun.

Omtrent halvparten av gjerningspersonene i partnerdrap siden 2000, var født i utlandet. Men kun 11 av kommunene som har svart på undersøkelsen sier at de har informasjon på andre språk enn norsk.

– Det er en overrepresentasjon av offer og gjerningspersoner av annen bakgrunn enn norsk. Da må man skjønne at man må ha info som når ut til mange av dem det gjelder, sier Bjurstrøm.

les også Slår alarm etter politireformen: Setter kvinners liv i fare

Bjurstrøm: Mer statlig styring

Smaadahl har vært ansatt i Krisesentersekretariatet, og var med på å bygge opp krisesentrene i Norge fra 1980-tallet.

– Så blir spørsmålet mitt: Hvor lang tid skal det ta før samfunnet tar dette ansvaret? Det blir like mange kvinner på krisesenter i dag som for 40 år siden. Vold gir så store skader og helseplager for de utsatte, og hjelpen kan ikke være personavhengig og tilfeldig lenger, sier hun.

En del av løsningen er at staten tar mer av styringen, mener Bjurstrøm.

– Vi har lover om krisesentertilbudet og det er forbudt å utøve vold mot partner. Jeg mener vi bør se på om vi kan ha tett, statlig oppfølging av at kommunene gjør det de skal, og at staten bør øremerke penger til krisesenter og annet nødvendig arbeid for et godt forebyggende tilbud.

– Du finner ikke en politiker eller ordfører som ikke vil se alvorlig ut og si at dette er veldig alvorlig. Det har de gjort i tiår, men det skjer lite. Da må man se på hvordan staten kan styre kommunene bedre. Kommunene kommer også i skvis og føler at de ikke har nok midler.

Publisert: 26.11.19 kl. 06:03

Mer om